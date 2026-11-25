新北市政府上午召開市政會議由農業局專題報告，市長侯友宜表示新北市幅員遼闊，涵蓋山林、海岸與都市，8年來透過跨單位合作及公私協力兼顧產業發展、動物保護與生態保育，不僅締造逾570億元農漁產值，也持續改善市民生活環境。

侯友宜聽取農業局長諶錫輝以「扎根八年 山海森活再續行」為題的報告後指出，新北市山坡地面積占比為六都最高，市府積極推動防災社區，強化防減災量能，並推動全國唯一的農漁民長者健康檢查及農保全額補助，照顧農漁友生計與健康。

同時建構4條地方特色產業鏈，每年創造逾5千萬元收益，輔導辦理「國際精品茶葉大賞(GTEA）」並接續設立「農創所三號」，協助青農提升品牌價值、拓展市場；並且完成28處漁港翻轉，推出「新北海派」及「北海夜金閃閃」品牌，其中「北海夜金閃閃」累計吸引逾2千萬到訪人次、帶動超過100億元經濟效益，更推出全國首創的「新北市食農探索護照」，讓食農教育融入日常生活。

在特色共融公園方面，目前已完成271座，另有5座近期將陸續完工，提前超越2030年250座的目標，並攜手北部8縣市種下超過180萬棵樹苗，倡議「全民都是城市巡樹員」，結合樹木健康通報與青年景觀設計，營造更舒適的城市環境。

公立動物之家亦推動「一所一特色」轉型及多元認養據點，結合民間夥伴投入路殺風險預警，參與「鯪鯉共好」團隊獲總統盃黑客松卓越團隊獎，運用智慧科技監測食蛇龜棲地，讓動保由點狀朝帶狀擴展，落實生產、生活、生態「三生永續」願景，讓人與自然共好。

農業局補充，新北市8年來累計創下339件獲獎事蹟，包含57項全國第一及65項國際獎項，並推動52項全國首創或首推施政成果。未來將持續推動公園、漁港及動物保護政策升級，朝「森公園」、「新港覺」及「全動保」邁進，以山海為養分深耕新北，打造更幸福宜居的城市。

推出全國首創的「新北市食農探索護照」，讓食農教育融入日常生活。圖／新北市農業局提供

新北市政府上午召開市政會議由農業局以「扎根八年 山海森活再續行」專題報告。記者林昭彰／攝影