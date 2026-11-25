新北市政府25日召開市政會議，農業局以「扎根八年 山海森活再續行」進行專題報告。新北市長侯友宜表示，新北市幅員遼闊，涵蓋山林、海岸與都市綠地，八年來透過跨單位合作及公私協力，兼顧產業發展、動物保護與生態保育，不僅累計締造逾570億元農漁產值，也持續改善市民生活環境。他肯定農業局同仁、農漁友及各界夥伴的共同投入，讓八年深耕成果成為市民安居樂業的重要力量。

侯友宜指出，新北市山坡地面積占比為六都最高，市府積極推動防災社區，強化防減災量能，並推動全國唯一的農漁民長者健康檢查及農保全額補助，照顧農漁友生計與健康。市府也建構4條地方特色產業鏈，每年創造逾5,000萬元收益，輔導辦理「國際精品茶葉大賞(GTEA）」並接續設立「農創所三號」，協助青農提升品牌價值、拓展市場；同時完成28處漁港翻轉，推出「新北海派」及「北海夜金閃閃」品牌，其中「北海夜金閃閃」累計吸引逾2,000萬到訪人次、帶動超過100億元經濟效益，並推出全國首創的「新北市食農探索護照」，讓食農教育融入日常生活。

侯友宜也提到，新北市特色共融公園已達271座，提前超越2030年250座的目標，並攜手北臺8縣市種下超過 180 萬棵樹苗，倡議「全民都是城市巡樹員」，結合樹木健康通報與青年景觀設計，營造更舒適的城市環境。

此外，市府推動公立動物之家「一所一特色」轉型及多元認養據點，並結合民間夥伴投入路殺風險預警，參與「鯪鯉共好」團隊獲總統盃黑客松卓越團隊獎；同時運用智慧科技監測食蛇龜棲地，讓海洋保育由點狀朝帶狀擴展，落實生產、生活、生態「三生永續」願景，讓人與自然共好。

農業局補充，八年來累計創下339件獲獎事蹟，包含57項全國第一及65項國際獎項，並推動52項全國首創或首推施政成果。未來將持續推動公園、漁港及動物保護政策升級，朝「森公園」、「新港覺」及「全動保」邁進，以山海為養分深耕新北，打造更幸福宜居的城市。