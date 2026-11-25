新北市政府積極推動淡水金色水岸自行車道優化工程，其中「竹圍金緞綠廊工程」已於今年8月底完工並開放使用。市府透過拓寬車道、規劃人車分道及全面改善沿線休憩空間，大幅提升騎乘安全與漫遊品質，讓市民與遊客能以更舒適、安全的方式親近淡水河，盡情感受新北河岸景觀與自然生態之美。

為建構安全且兼具生態保育的河岸自行車廊帶，新北市政府投入總經費5億8500萬元，包含交通部補助4億4000萬元及地方自籌1億4500萬元，推動全長約11公里的淡水金色水岸自行車道優化計畫。全案劃分為關渡段、竹圍段、紅樹林段、沙崙段及海堤段等五大區段推進，目前關渡段、海堤段與竹圍段皆已順利完工並獲民眾正面肯定，紅樹林段及沙崙段則於今年11月正式開工，全線預計於2027年完成整體優化。

新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，竹圍金緞綠廊工程自去年六月底動工，改善總長度約1.6公里。施工團隊針對原有平均寬度不足3公尺的瓶頸路段進行拓寬，將車道寬度大幅提升至4公尺，並全面採用人車分道設計，同時搭配景觀護欄與夜間照明設施更新，徹底解決過往通行空間狹小及動線交錯的隱憂，提供民眾更順暢的步行與騎乘環境。

本次優化以「金緞悠遊輕騎」、「亮點增添串聯」及「綠廊休憩漫遊」為三大核心策略，全面升級沿線遊憩機能。工程特別針對竹圍碼頭廣場及周邊節點進行空間改造，汰換老舊設施並增設親水座階、竹圍碼頭眺景平台與體健設施區，成功營造出更為開闊的水岸視野與多元休憩空間，讓造訪民眾能隨時駐足賞景或運動休閒，深度體驗悠閒的河岸生活。

在通行安全與生態兼顧方面，工程新建了樹梅坑溪橋，並針對長約四百公尺的竹圍棧橋進行拓寬與結構補強，顯著提升橋面通行品質。此外，施工過程完整保留既有沿岸紅樹林，延續綠蔭交織而成的自然「綠色隧道」風貌，並預留未來與淡北道路自行車牽引道銜接的介面，持續完善區域路網，進一步提升淡水河岸整體的環境品質與觀光遊憩服務水準。

金色水岸自行車道優化工程配合今年已通車的淡江大橋，成功串聯關渡橋至淡江大橋區段，形塑出橫跨淡水與八里長達20公里的環圈自行車路網，不僅優化河濱體驗，更帶動地方觀光與經濟發展。市府期盼藉此打造國際級河岸騎行勝地，並提升區域綠色運輸效能，鼓勵民眾多加利用大眾運輸與自行車進行自然輕旅行，一次飽覽山、河、溪、海、林的多元景觀。

民眾若欲前往體驗全新的竹圍金緞綠廊，建議可搭乘台北捷運淡水信義線至竹圍站，出站後步行約五分鐘即可抵達竹圍渡船碼頭，或至淡水站利用周邊自行車租借服務展開旅程；若選擇自行前往，亦可透過地圖導航搜尋「竹圍渡船碼頭」，即可輕鬆抵達享受安全、舒適且充滿綠意的河岸騎乘時光。

樹梅坑溪橋，串聯河岸自行車路網。圖／新北市高灘地工程管理處提供

竹圍碼頭廣場煥然一新，打造河岸休憩新亮點。圖／新北市高灘地工程管理處提供