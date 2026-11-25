台北市長蔣萬安今年打造「無菸城市」，推動吸菸者與非吸菸者空間分流，降低戶外二手菸暴露，全市已設二六七處指定吸菸區，其中十五處負壓式吸菸區累計使用近八十八萬人次；禁菸商圈支持度超過九成五，滿意度超過九成。

衛生局表示，無菸城市政策採「空間分流、漸進擴大」原則，人潮聚集的商圈優先畫設禁菸區，已陸續公告西門町、迪化街、心中山線形公園周邊及信義商圈為指定禁菸區。截至十月底，衛生局統計累計勸阻超過二萬人次，未來將透過ＡＩ偵測廣播勸阻系統及菸害防制熱點數位化巡查系統，提高勸阻效果，減輕人力負擔。

不少民眾回饋，「我超討厭菸味，這絕對德政」、「我因為負壓式吸菸區大大欣賞這位市長，不畏懼眼光和輿論，強行推對台灣人民健康有利的政策，必須推爆」、「有吸菸室差很多，不用讓小孩吸二手菸就先贏一半」、「國外很多都在做這些事，我們台灣真的有在進步」。

但也有人發現，「經過西門的吸菸室旁，還聞到比平常更重的菸味」、「好的本意也會因為很差的執行力，搞得荒腔走板」、「路上還不是一堆人在抽菸、丟菸蒂」，也有人發現捷運市政府站二號出口周邊的吸菸區一堆人在外面抽菸。

民眾直言，「吸菸區位置要規畫好，不然只是把味道換地方飄」、「一堆人在嘴，問題是其他哪個縣市做得更好？這樣不是鼓勵不做就不會做？總要開始做，然後一直改進」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康