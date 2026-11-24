行政院長卓榮泰今天前往八里開台天后宮參香並表示，在蘇巧慧建議下，淡海科學城經檢討後重新定名「AI新基地．淡海智慧科技城」，第一階段於118年供智慧製造等產業進駐。

卓榮泰今天傍晚在民進黨新北市長候選人蘇巧慧等人陪同下，前往八里區的開台天后宮參香祈福。蘇巧慧強調和中央溝通無礙，她說，她有第一線議員、里長反映民意，自己可以「直通卓榮泰」，爭取中央資源落實地方建設。

蘇巧慧指出，八里過去曾因左岸觀光及十三行博物館，成為北台灣重要觀光景點，當時還有「來八里不用去巴黎」說法，但20多年過去，左岸需要翻新，交通建設也面臨新需求，正是八里重新定位、強化基礎建設的重要契機。

卓榮泰說，淡江大橋工程案過去招標不順，但在蘇巧慧和前民進黨立委呂孫綾多次到行政院爭取下，行政院經反覆討論、調整，最後由當時行政院長、總統賴清德核定，後續在蘇貞昌擔任行政院長期間開工。

此外，他也肯定台北港設土石方暫置場時，在蘇巧慧及民進黨議員鄭宇恩反映地方交通及粉塵問題，讓政院召集國土署相關單位協調解決，能及時、有效解決民眾困擾與痛苦。

卓榮泰也說明，北北基宜列國家首都圈黃金廊帶計畫。他表示，政院編列新台幣9007億元推動初期整體規畫，盼未來能形成及推動觀光、科技、產業及農業的發展，其中，還訂定了淡海新計畫。

卓榮泰表示，淡海新計畫是因蘇巧慧建議AI園區設在淡海科學城是立即可行的，因此，經檢討淡海科學城後重新定名為「AI新基地．淡海智慧科技城」，將分階段推動這項計畫。

卓榮泰強調，「AI新基地．淡海智慧科技城」第一階段預計118年可完成，屆時將可迎接智慧製造、智慧物流、健康產業及海洋經濟相關供應鏈進駐，希望透過中央與地方合作，帶動八里及新北整體發展。