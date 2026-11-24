新北市雙溪區松年大學書畫班今(24)日舉行秋季班結業活動，現場展出多件學員作品，從水墨山水到花鳥題材，各具特色，展現學員們這段時間的學習成果。隨著課程口碑逐漸累積，參與人數也越來越多，學員們在老師細心指導下，從基礎筆法開始練習，一筆一畫累積實力，讓作品呈現出不同的風格與韻味。

書畫班不僅吸引雙溪在地長者參與，也有來自淡水及其他地區的民眾特地安排時間前來上課，即使路途遙遠，仍不減學習熱情。大家因為對書畫的興趣聚在一起，透過每週課程交流心得、分享創作，也讓書畫班成為長者培養興趣、拓展生活圈的好地方，充分展現活到老、學到老的精神。

雙溪區長劉盈良表示，很高興看到書畫班學員越來越多，大家不分年齡與居住地都願意持續學習、精進自己的作品。書畫不僅能陶冶性情、培養藝術興趣，也讓長者在創作過程中獲得成就感，豐富日常生活，期盼未來有更多民眾加入，一起享受藝術帶來的樂趣。