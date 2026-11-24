聽新聞
0:00 / 0:00
雙溪區松年大學書畫班結業 長者畫出生活精彩
新北市雙溪區松年大學書畫班今(24)日舉行秋季班結業活動，現場展出多件學員作品，從水墨山水到花鳥題材，各具特色，展現學員們這段時間的學習成果。隨著課程口碑逐漸累積，參與人數也越來越多，學員們在老師細心指導下，從基礎筆法開始練習，一筆一畫累積實力，讓作品呈現出不同的風格與韻味。
書畫班不僅吸引雙溪在地長者參與，也有來自淡水及其他地區的民眾特地安排時間前來上課，即使路途遙遠，仍不減學習熱情。大家因為對書畫的興趣聚在一起，透過每週課程交流心得、分享創作，也讓書畫班成為長者培養興趣、拓展生活圈的好地方，充分展現活到老、學到老的精神。
雙溪區長劉盈良表示，很高興看到書畫班學員越來越多，大家不分年齡與居住地都願意持續學習、精進自己的作品。書畫不僅能陶冶性情、培養藝術興趣，也讓長者在創作過程中獲得成就感，豐富日常生活，期盼未來有更多民眾加入，一起享受藝術帶來的樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。