輝達海外總部將落腳北士科，北市府表示，台北已經具備一個重要起點，同步以「六星啟航」整合產業，把產業、能源、交通、創新實證、算力與人才培育一併規劃。目前園區已進駐66家企業，科技產業區招商及多項公共建設也持續推進；市府並與中央及學研團隊合作，逐步補足企業發展與城市服務所需條件。

「從穩定供電、改善通勤接駁，到以數位孿生分析交通與防災議題」，北市府表示，相關布局將讓園區成長不只帶動產業，也能逐步轉化為更便利的交通、更有效率的公共服務與更完整的生活環境。

ＡＩ產業要在城市落地，除了企業進駐，也需要穩定能源、便利交通、實證場域、算力資源與人才。市府以「六星啟航」整合六大面向，讓園區建設與城市服務同步推進。以下說明目前工作進度，以及未來如何回應企業、通勤者、周邊居民與學生家庭的需求。

六星啟航面向，包括產業有金仁寶、輝達海外企業總部預計2028、2030年營運；園區已有66家企業，T3、T4及T12基地招商聚焦AI及關聯技術產業。市政效益：串聯南港、內湖產業廊帶，增加在地就業及企業合作機會。

能源部分，供電設施分階段建置，配合園區發展電力到位；目前超過56案新建建築納入智慧能源措施，帶動北士科朝節能、創能與儲能並進的低碳示範場域邁進。市政效益：配合園區成長穩定供電，透過能源管理、節能與儲能，支持低碳營運及舒適生活。

另外交通，聯外道路已進入規畫設計，捷運路網評估報告已提送中央審議並啟動可行性研究；智慧路燈、候車亭2027年完成，福國路公車專用道2028年完成，人行與自行車路網規劃已啟動。市政效益：改善通勤接駁與步行環境，增加安全、便利的低碳往返選擇。

還有沙盒實證，北市府將在園區驗證無人自駕公車、無人掃街與灑水車、電動資收車等應用，並以數位孿生分析交通、微氣候及防災議題，2029 ITS讓世界看見臺北。市政效益：在真實城市環境驗證新技術，作為改善交通、公共服務及防災治理的參考。

至於算力，北市府串接中央與地方AI算力資源，透過產業發展獎勵補助計畫補助算力費用，並協助新創連結實證場域、產業夥伴與市場。市政效益：降低研發、測試成本，讓更多AI構想有機會發展為實際服務。

最後人才進駐，北市府表示，依「北市AI教育政策白皮書」方向，洲美校園籌備處及「北士科教育聯盟」以科技教育與國際攬才為核心，整合周邊教育資源；市府2027年建立產學交流平台，並推動「北士科人才直通車」職場課程。市政效益：讓學生在不同學習階段接觸AI與產業需求，拓展家庭教育及青年就業選擇。