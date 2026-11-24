新北市瑞芳區老人會長期推動銀髮共餐服務，透過定期聚會，讓長輩們不僅能享用營養餐食，也有機會走出家門、彼此交流。據點平時也結合動健康及延緩失能等課程，其中以舞蹈律動為主的動健康活動，帶領長輩跟著音樂活動筋骨，在輕鬆愉快的氛圍中培養運動習慣，增進身體活動力。

除了日常課程，老人會也逐漸培養出自己的舞蹈團，婆婆媽媽們平時在據點練習舞蹈，累積成果後，更經常受邀參加地方各項活動演出。從據點教室走上活動舞台，長輩們不僅有機會展現學習成果，也透過舞蹈找到自信與成就感，讓銀髮生活更加豐富多彩。

老人會透過共餐、健康課程及舞蹈活動，讓長輩在吃得健康之餘，也能動得開心、活得有活力，從日常的相聚與學習中拓展生活圈，讓銀髮共餐據點不只是吃飯的地方，更成為長輩交流情感、培養興趣及展現自我的舞台。

瑞芳區老人會理事長賴瑞蘭表示，老人會推動銀髮共餐多年，希望透過共餐讓長輩有更多機會走出家門、彼此交流，也安排動健康及延緩失能等課程，讓大家在活動筋骨的同時，也能維持身體健康。看到婆婆媽媽們從一開始跟著老師學習舞蹈，到現在能組成舞蹈團、受邀到各地演出，不僅展現平時練習的成果，也讓長輩有更多展現自我的機會，看到大家越跳越有自信，就是最開心的事。