為提升火災調查效率及保障調查人員執勤安全，台北市消防局今天舉行新式火災現場勘驗車交車儀式，結合安全防護、現場鑑識及指揮調度等功能，讓火調工作更加安全、迅速且有效率。

消防局透過新聞稿表示，這次在內政部消防署「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫」補助下，針對火災現場的實際需求，打造兼具人員安全與調查效率的新式勘驗車，並邀請消防署到場指導。

考量火場殘留物可能含有有害物質，消防局說明，新車特別將人員作業空間與器材室分隔，並設置簡易清洗設備，降低調查人員接觸火場污染物的風險。

消防局指出，除了強化安全防護，新車也具備行動鑑識功能，車內設有獨立作業空間，可供調查人員進行電氣證物初步檢視、資料整理及關係人訪談，減少往返辦公場所的時間。

車側另設有伸縮式頂棚，可在火災現場快速搭建遮蔽空間，作為現場勘察指揮中心，方便人員協調分工及彙整調查資訊。

消防局提到，同步也增置高階鑑識設備「氣相層析質譜儀（GC-MS）」，可分析火場證物中是否殘留易燃性液體成分，協助調查人員釐清火災原因，提升科學鑑識能力。

消防局強調，火災調查不只是找出起火原因，更重要的是從調查結果中找出潛在風險，避免類似火災再次發生。未來將持續精進調查設備與技術，讓第一線人員在更安全的環境下執行勤務，以科學證據還原火災真相，守護市民生命財產安全。