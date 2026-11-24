新北市選舉委員會表示，今年首投族逾14萬人，提醒28日起禁止社群、通訊軟體傳助選圖文，避免穿戴「水獺媽媽」或「奶昔大哥」可識別候選人的競選小物投票，以免觸法。

新北市選委會今天召開記者會，由主任委員邱敬斌、副總幹事黃堯章說明投票日相關規定。115年地方公職人員選舉及全國性公民投票案將在11月28日上午8時起至下午4時舉行，投票採「領、領、投」程序，先領選舉票，再領公投票，然後圈投選舉票及公投票。開票也會先開選舉票，再開公投票。

黃堯章表示，本屆新北市長選舉人數343萬4625人，較上屆增加11萬8108人，首投族14萬4461人。市議員選舉人數342萬7830人，也較上屆增加逾11萬人。全國性公投案投票權人數，新北市部分則有350萬9429人。

黃堯章指出，這次共設2728處投開票所，共招募4萬7569位選務人員。為顧及選務人員投票權益，當天會讓選務人員有1小時空檔往返戶籍地投票，且現場將引導優先投票，讓他們加快速度完成投票。

黃堯章也提醒，投票當天凌晨0時起，任何人不得從事競選、助選活動，在通訊軟體或社群網站傳訊息、轉發助選圖文也同樣會受罰，手比號次或穿戴有候選人號次的衣服、帽子，原則上都禁止，違者處新台幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰。

至於投票當天是否能攜帶水獺媽媽或奶昔大哥、飄帶等競選小物，黃堯章說，應盡量避免攜帶能識別特定候選人的競選小物，若有民眾檢舉，將提送監察小組會議討論是否構成競助選活動，由委員會審議是否違規。

針對開票時程，黃堯章說，開一張選舉票約3.6秒，1小時可開1000張，選委會也要求各投開票所需在晚間8時前完成開票，再將投開票報告送至各區選務作業中心，全市預計晚間9時前會完成開票程序。