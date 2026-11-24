副總統蕭美琴24日前往新北市參香祈福，並代表總統為林口樂林園創建百年揭匾「百年軒社」。她表示，文化是一座城市的靈魂，也是將大家凝聚在一起的力量，期盼新北匯聚傳統文化、現代及科技等多元元素，展現台灣最好的一面。

蕭美琴抵達後，首先觀賞林口樂林園北管軒社的演出。隨後，她致詞表示，今天與大家共同見證林口樂林園重要的百年揭匾活動，非常感動。回顧林口的發展歷程，從過去的農村、茶園，到現在住宅林立、工業園區蓬勃發展，許多年輕人也來到林口成家、追求夢想。

蕭美琴指出，林口歷經了這些改變，仍有一些珍貴的文化存在於大家的靈魂之中，包括南北管及軒社文化。今天能夠見證百年傳承，實屬不易。台灣的語言及文化在歷經世代變遷的過程中，很容易被忽略，甚至消失，令人不捨。

她提到，然而，今天看到從國小五、六年級就開始學習北管的孩子、每週鍥而不捨投入練習的青少年，以及參與活動超過一甲子的長輩，透過世代傳承、不斷精進及投入，讓地方的文化精髓得以延續。

蕭美琴說，大家走訪世界不同國家及城市，可以看到許多相同的跨國企業及店家，但最珍貴的是能夠看見一座城市的歷史與文化。如果說經濟是身體和手腳，科技是腦袋，相信文化就是靈魂，也是將大家凝聚在一起的力量。

蕭美琴期盼，未來新北市就如同林口的發展歷程一樣，是一個兼具農村、傳統文化、現代及科技的多元城市，將不同的元素匯聚起來，展現台灣及新北最好的一面。