台北市衛生局今天發布9月抽驗生鮮蔬果結果，共抽驗51件市售產品，總計12件不合格，各檢出1到3項農藥殘留違反規定，不合格率23.5%，已命抽驗地點下架。

台北市衛生局發布新聞稿表示，9月在台北市的市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果51件，檢驗農藥殘留情形，結果有12件分別檢出1到3項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局指出，違規產品包含香菜4件，白蘿蔔2件，以及芥藍菜、青江菜、油菜、百香果、甜椒、紅柿各1件，都已令抽驗地點下架。

衛生局表示，依據食品安全衛生管理法有關「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

違規產品來自外縣市部分，衛生局指出，已轉所轄衛生局依法行政處理，同時通知台北農產公司依據相關規定，對違規農民執行相關處置。