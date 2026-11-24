台北市政府衛生局今天發布新聞稿表示，「台北無菸城市」已設267處指定吸菸區，其中15處負壓式吸菸區累計使用近88萬人次，3禁菸商圈支持度超過9成5，滿意度超過9成。

衛生局說，台北市長蔣萬安今年1月宣布逐步打造「台北無菸城市」，推動吸菸者與非吸菸者空間分流，降低戶外二手菸暴露。

衛生局表示，政策採「空間分流、漸進擴大」原則，人潮聚集商圈優先劃設禁菸區，已陸續公告西門町商圈、迪化街商圈、心中山線形公園周邊商圈及信義商圈（捷運市政府站2號、3號出入口周邊區域）為禁菸區域。

衛生局說，這些區域內除指定吸菸區外，一律全面禁菸。截至10月底，累計勸阻超過2萬人次，未來由專責人力持續辦理勸阻及取締工作，也將透過人工智慧（AI）偵測廣播勸阻系統及菸害防制熱點數位化巡查系統，提高勸阻警示效果，減輕人力負擔。

衛生局表示，經委外辦理3商圈禁菸成效調查，6月起第1個實施禁菸區的西門町商圈，政策支持度96%、滿意度93.1%；8月實施的迪化街商圈，政策支持度96.1%、滿意度93.5%；心中山線形公園周邊商圈政策支持度97.1%、滿意度95.6%。

媒體報導，親民黨主席宋楚瑜曾質疑無菸城市做不到；蔣萬安22日說，持續滾動檢討，選定適合地點設負壓吸菸室，建構新城市文化。

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