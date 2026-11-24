台灣自來水公司第十二區管理處將辦理「鶯歌區八德路1200mm汰換管線工程」，新北市鶯歌全區、樹林及三峽部分地區，將自12月1日晚間10時起停水至12月3日凌晨4時，合計30小時，預計影響3萬9725戶。新北市水利局表示，將督促台水儘速完工復水，並設置12處臨時供水站、水車待命。

水利局表示，這次停水時間超過12小時，提醒民眾提前儲水，建議在停水前6小時完成，避免集中在停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間也應關閉抽水馬達電源，避免馬達長時間空轉造成損壞或引發火災；若有用水需求，可前往臨時供水站取水，或聯繫台水公司協助送水。

此次停水影響範圍，鶯歌區為全區；樹林區包括樂山里中山路3段154-1號至210號雙號，以及信和街、民和街、德和街、吉祥街、中和街，另包括西園里西圳街2段、柑園街2段及周邊巷弄。

三峽區則包括龍恩里隆恩街、鳶山里復興路480巷及周邊巷弄。

水利局表示，停水期間共設置12處臨時供水站，包括鶯歌區公所旁、鶯歌火車站後站旁、鶯歌同慶活動中心旁、鶯歌消防隊對面、鳳鳴公園、鳳福公園、鶯歌尖山公園、鶯歌高職前、麗寶香榭車道旁，以及樹林區民和街6號對面、西園活動中心及三峽新北市客家文化園區。

若有供水問題或重大事故緊急送水需求，可撥打台水免付費專線1910，或洽鶯歌服務所、樹林服務所。