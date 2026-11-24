為提升特定寵物業經營品質及動物福利，新北市動保處舉辦特定寵物業評鑑，共207家業者獲評優等、51家甲等、65家乙等、15家丙等，另61家因設立未滿1年僅辦理查核。總計逾六成受評業者獲優等或甲等，顯示業者在動物照護及經營管理持續精進。

動保處依據寵物業查核及評鑑辦法邀集專家學者、動保團體及業界代表共7人組成評鑑委員會。評鑑對象為領有許可證的犬貓繁殖、買賣及寄養業者，評鑑內容涵蓋動物福利、經營管理及消費者權益保障等，包括籠具規格、飲食照護、飼養環境、動物健康管理、基本醫療處置、營業管理、繁殖及買賣業經營條件，以及消費者權益保障等項目。此外也加強檢視業者飼養環境是否合宜、相關文件是否完備，以及寵物登記網系統操作與登記流程是否落實，透過全面性的評鑑與查核，督促業者健全經營，提供犬貓良好的生活環境，兼顧動物福利與鄰里生活品質。

動保處指出，隨著寵物產業發展及市場需求增加，特定寵物業逐步朝向專業化經營，業者在犬舍、貓舍管理及動物照護方面，也更加重視環境品質與飼養制度。評鑑委員與動保處實地訪視多家業者，發現部分優等業者在飼養環境及管理制度方面表現良好，不僅提供犬貓舒適、安全的生活空間，也重視動物健康及社會化互動，展現良好的專業照護能力。環境清潔、適當飲食、充足活動空間及完善健康管理，都是維護動物福利的重要關鍵，期盼透過評鑑機制，鼓勵優良業者持續精進，並帶動整體產業提升服務品質。

動保處表示，本次共有207家業者獲評優等，占有評鑑成績業者的比例逾六成。針對15家丙等業者將加強輔導，要求於3個月內完成缺失改善並接受複查，缺失項目包括飼養環境不佳、相關文件未備齊等情形，督促業者確實改善。若業者連續兩次評鑑成績均為丙等，將依規定廢止其經營許可，以維護動物福利及消費者權益。

動保處提醒，民眾選購或寄養犬貓時，應優先選擇領有特定寵物業許可證的合法業者，並可事先查詢評鑑結果，了解業者的經營及照護品質。飼主也應配合辦理寵物登記、依法為犬貓完成絕育或符合規定的免絕育申報，並定期為犬隻施打狂犬病疫苗，共同落實動物保護責任，營造友善、安全的寵物生活環境。

動保處人員及評鑑委員製寵物店查核。圖／新北市動保處提供

寵物店家設置的貓咪住宿空間。圖／新北市動保處提供

逾六成特定寵物業者獲得優等或甲等。圖／新北市動保處提供