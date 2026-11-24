新北市消防局泰山分隊興建工程昨辦落成典禮，市長侯友宜表示塭仔圳重劃區開發後，未來泰山區人口數將逾十二萬人，救災救護需求增加，希望以全新廳舍提升救災救護效能。

侯友宜說，新泰塭仔圳重劃區開發面積約三九八點九二公頃，透過大型排水箱涵解決淹水問題，推動貴子坑溪整治，並規畫建造卅八座公園及地下停車場等基礎設施，提升公共服務品質。

侯也說，因人口成長，救護需求要先做到位，泰山分隊另地興建地上三層、地下一層新廳舍，總樓地板面積一二七一坪，除容納大型救災車輛，也建置智能消防服務台，當分隊接獲一一九通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，消防人員可提早廿秒出勤，提升救災救護效能，營造更舒適的備勤環境。原本泰山分隊舊廳舍位置將成立明志分隊，未來一個守東，一個守西，滿足泰山區救災救護需求。

「安居樂業最重要就是安，沒有安全，沒有一切。」侯友宜說，他剛就任市長時，新北市ＯＨＣＡ（到院前心肺功能停止）案件送醫後康復出院率百分之三點一，如今提升為百分之十二點六，累計救回三二二○人，功德無量。近年消防廳舍興建完成十三處，另有六處在蓋、三處規畫中，讓消防弟兄廳舍環境更好，救災能量升級，是市長該盡的責任。