台北市衛生局今天發布，9月抽驗熱炒店食品55件，有5件的農藥或苯甲酸項目違規，不合格率9%；另抽驗可同時提供食品使用中藥材20件，1件枸杞農藥殘留違規，不合格率5%；都已下架。

為確保消費者食安，台北市衛生局今天透過新聞稿公布9月執行北市現點現炒的餐飲店食材抽驗專案結果，共抽驗蔬菜、水產品、羊肉、豆製品、花生製品等品項55件，其中5件不符規定，不合格率9%，都已下架。

衛生局說，檢驗不合格內容計有1件白蘿蔔、1件青蔥檢出農藥殘留超標，違反「農藥殘留容許量標準」；以及1件豆干檢出食品添加物苯甲酸超標、2件板豆腐違反不得檢出苯甲酸的規定，都不符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

衛生局並說，白蘿蔔、青蔥、豆干各1件，這3件來自外縣市，已移請所轄衛生局依法行政辦理，另2件板豆腐無法提供來源，將依食品安全衛生管理法相關規定開罰新台幣3萬元。

衛生局也發布可同時提供食品使用的中藥材抽驗結果，共抽驗20件產品，包含八角、枸杞、菊花、龍眼肉、薏仁各3件，山楂、蓮子各2件，百合1件，檢驗項目有農藥、黃麴毒素、二氧化硫，結果有1件不符合規定，不合格率5%，已下架，並移請所轄縣市衛生局處理。

衛生局說明，這件不合格產品是枸杞，農藥殘留超標，違反「農藥殘留容許量標準」，可依食安法相關規定處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；又因外包裝標示「無毒農藥殘留檢驗合格」及「無毒安全檢驗合格」，與事實不符，可依同法相關規定處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。