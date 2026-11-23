由新北市政府社會局指導、新北市社區旅學關懷協會主辦的「115年度『賦舞女力－劇場創新計畫』暨女性戲劇教育人才培訓成果展」在淡水溫馨登場。活動以「她們登場，讓故事成為力量」為主題，透過學員深入的田野調查與戲劇培力，將淡水在地女性的生命歷程轉化結合真人行動短劇、走讀與互動劇場形式，邀請觀眾走進故事並與角色對話，共同思考女性在職涯、家庭照顧與人生選擇中的多元可能。

新北市政府社會局副局長致詞時表示，自110年推動「淡水女路」從1.0發展至5.0以來，一路見證在理事長李琪的帶領下，細膩挖掘淡水在地具有文化內涵的美好人事物，開創了新北女路的歷史，透過一點一滴的培力與展演，不僅展現出淡水女路的精神與歷史，更體現當代女性創造自我故事的生命力。特別是劇中呈現「阿三嫂」在傳統年代裡獲得伴侶支持、共同承擔家庭責任的歷程，不僅超越單純的家務分工，更讓觀眾看見世代女性走過歲月的生命軌跡與在地女性支持土地與傳承的強大力量。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，感謝新北市政府社會局長期以來的支持，以及地方民意代表、學校、在地店家與各界的力挺，讓女力培力計畫得以持續深耕並推向「賦舞女力2.0」。李琪表示，學員們透過紮實的田野調查與排練，將兩位女主角的生命故事搬上舞台，包括來自英國、在淡水落地生根並打破框架創業的英式餐廳主廚Amy，以及為了照顧家人與土地而重返家鄉接下農莊的阿三哥農莊女主人阿月。她特別感謝兩位主角願意敞開心扉交付生命故事，也期盼透過協會與旅學堂的串聯，讓更多旅客與在地居民看見淡水的文化底蘊與女力光彩。