為提升地方休憩品質並改善公園如廁環境，新北市議員陳偉杰積極向市府爭取310萬元經費，針對淡水區公23公園的老舊公廁進行全面重新整修。該項工程已於日前順利完工，陳偉杰議員特別邀集崁頂里長吳庭岳，並會同淡水區公所相關人員前往現場進行完工勘察，確認各項設施與環境改善成果。

新北市議員陳偉杰表示，此次感謝市府提供310萬元經費，讓公23公園的公廁外觀煥然一新，內部更全面升級為符合相關法規的性別友善及無障礙廁所，包含小便斗、坐式馬桶、無障礙設施以及適合孩童使用的配置皆一應俱全。陳偉杰進一步提到，公23公園未來將朝向全齡式公園發展，嶄新的公廁將能大幅提升前來運動、散步鄉親的便利性。

崁頂里長吳庭岳指出，公23公園的公廁已使用相當長一段時間，過去常接獲民眾反映內部較為髒亂且異味重，即便平時仰賴志工協助打掃維持，仍亟需徹底翻新。他非常感謝陳偉杰議員協助向市府爭取經費，讓這座公廁得以順利重建，不僅徹底解決老舊問題，更讓周邊親子族群與有無障礙需求的民眾都能安心使用。