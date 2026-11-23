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親近山林注意蜂蹤 平溪公所提醒登山做好防護
新北市平溪區山林資源豐富，擁有多條熱門登山步道，吸引不少民眾及遊客前來健行。近日十分瀑布公園附近發生遊客遭蜂群螫傷事件，造成多人受傷送醫，經平溪區公所會同動物保護處等相關單位處理，已完成蜂巢摘除作業，目前現場仍設置警示帶管制，待確認安全無虞後再開放通行。公所也提醒民眾，入山前應做好防護準備，提高警覺。
平溪區長劉亷中表示，山區是蜂類自然棲息的環境，民眾登山時建議穿著淺色長袖衣褲及帽子，避免使用香水、髮膠等氣味濃烈的用品，也不要穿著過於鮮豔或深色衣物。出發前可先了解步道環境及安全資訊，盡量結伴同行，並留意沿途是否有蜂群活動或蜂巢。一旦發現蜂巢，切勿靠近、拍照或自行摘除，應儘速遠離並通報相關單位處理。
劉亷中也提醒，若遇到蜂群靠近，切勿揮手拍打或大聲驚擾，應保持冷靜，避免快速揮動肢體，並以衣物保護頭頸部，儘速往安全處撤離；若不慎遭蜂螫，應立即離開現場，並留意是否出現頭暈、呼吸困難、噁心或全身性過敏等症狀，必要時立即就醫或撥打119求助。呼籲民眾親近山林之餘，也要尊重自然生態，做好安全準備，才能玩得安心。
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