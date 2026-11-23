臺北市立圖書館「城市書森」行動書車將於12月5日（星期六）至12月6日（星期日）上午10時至下午6時，前進國立中正紀念堂（臺北市中正區中山南路21號），響應一年一度的「2026臺灣閱讀節」。北市圖誠摯邀請喜愛閱讀的民眾走入戶外廣場，把握今年最後與行動書車相遇的機會，在冬日暖陽下享受閱讀樂趣，感受不一樣的戶外閱讀風景。

北市圖表示，行動書車持續走入城市各個角落，將豐富的館藏資源與多元閱讀體驗帶進市民日常生活。本次特別安排「城市書森」行動書車參與「2026臺灣閱讀節」，精選適合不同年齡層的優質好書，讓參與閱讀節的民眾能在廣場一隅停下腳步、自在翻閱，享受書籍與戶外空間交織而成的閱讀時光。

除了靜態閱讀與選書體驗，現場也規劃多項趣味互動活動，讓大人小孩都能在遊戲中探索閱讀的樂趣。民眾可以透過「閱讀遊戲×書森占卜」尋找專屬的閱讀選書，參加「數位集點×森系圖書館」、寫下「時光明信片」寄給未來的自己，完成指定任務即可兌換限定好禮。此外，深受讀者喜愛的「覆面漂書」也將同步登場，每本書以牛皮紙包裝，隱去書名與封面，僅留下簡短線索，邀請讀者憑藉直覺挑選，在拆開包裝的驚喜時刻，與一本未知的好書展開美好邂逅。

北市圖行動書車走訪臺北各地街角與藝文據點，將閱讀融入城市生活，成為市民日常中的閱讀夥伴。本次活動也是今年度的年度壓軸場次，誠摯邀請喜愛閱讀與藝文活動的民眾，以及親子家庭於12月5日至6日一同前往中正紀念堂參與「2026臺灣閱讀節」，在冬日暖陽與書香陪伴下，為今年的閱讀時光留下美好回憶。如遇降雨或其他不可抗力因素，主辦單位將視實際天候狀況彈性調整活動內容、出車時間或延期辦理，請民眾出發前留意相關公告。

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