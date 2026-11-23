新北市消防局今天舉辦泰山分隊興建工程落成典禮，市長侯友宜表示塭仔圳重劃區開發後，未來泰山人口數預估超過12萬人，救災救護需求日益增加，希望以全新的廳舍進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務，守護地方安居樂業。

侯友宜表示，新泰塭仔圳重劃區開發面積約398.92公頃，透過大型排水箱涵解決淹水問題，推動貴子坑溪整治，並規劃建造38座公園及地下停車場等基礎設施，預計可為泰山新增4.7萬人，加上泰山原本的7.8萬人，未來泰山總人口將成長突破12萬人。

侯友宜說，因人口成長，救護的需求就要先做到位，因此泰山分隊另地興建地上3層、地下1層的新廳舍，總樓地板面積1271坪，除容納大型救災車輛外也建置智能消防服務台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓消防人員可以提早20秒出勤，提升救災救護效能，也提供消防同仁更舒適的備勤環境。原本泰山分隊舊廳舍將成立明志分隊，未來一個守東，一個守西，服務泰山的救災救護需求。

侯友宜指出，剛任市長時新北市OHCA送醫後康復出院率是3.1%，現在變成到12.6%，已經救了3220人，這個都是功德無量。這幾年消防廳舍興建完成13個，另外還有6個在蓋、3個在規劃，讓消防弟兄的廳舍環境更好，救災能量更好，這也是市長該盡的責任。

侯友宜最後表示，希望以全新的廳舍展現守護地方安居樂業的堅定決心，期許所有消防弟兄在進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務。

侯友宜與地方議員一同剪綵。記者黃子騰／攝影

侯友宜主持揭牌典禮。記者黃子騰／攝影

泰山分隊新廳舍興建工程落成。記者黃子騰／攝影