為落實都市防洪及強化防汛整備，新北市水利局重申「新北市透水保水自治條例」，將持續不定期抽查建築基地透水保水設施，若查獲損壞、妨礙設施，或未依規維護檢查，依法單次最高可處10萬元罰鍰，並可按次裁罰至改善完成。水利局統計，去年全市共裁罰16次，累計金額41萬元。

水利局長宋德仁表示，「新北市透水保水自治條例」自105年12月28日施行，公私有建築基地透過雨水貯留滯洪設施，協助減緩都市逕流。依自治條例第7條規定，不得破壞或妨礙透水保水設施；第8條則要求管理義務人平時做好設施維護及防災檢查。

水利局指出，過去曾發現部分社區或業主在取得使用執照後進行「二次施工」，將原先規畫的透水保水空間或滯洪池，增建改為停車位、休閒公設，甚至作為雜物堆置空間，不僅影響原有滯洪功能，也可能增加周邊地區積淹水風險。

根據水利局統計，114年度全市因違反相關規定共裁罰16次、總金額41萬元，其中8次涉及違反第7條、損壞或妨礙透水保水設施，另8次則為違反第8條，未善盡維護及檢查責任。

宋德仁指出，中央氣象署發布新北市列入海上颱風警報警戒範圍，或發布豪雨以上等級警報後，管理義務人應先將透水保水設施內水體排空，預留滯洪容量，並完成排水溝、集水井及抽水機等設備自主檢查。

水利局表示，為方便民眾執行並留下紀錄，提供5種方式擇一辦理，包括以時間相機APP在降雨前後拍攝水位或電錶、使用抽水泵操作記錄器、裝設自計式水位計，或在降雨末段拍攝出水情況等，相關佐證資料應至少保存3年。

水利局強調，後續將持續不定期抽查，若查獲損壞、填平或妨礙透水保水設施，或未依規完成平時維護及颱風豪雨期間檢查，最高可處10萬元罰鍰，並得按次裁罰至完成改善為止。

原透保水設施被改建為其他雜物堆放空間，失去透保水功能。圖／新北市水利局提供

測量滯洪池降雨前後水位及拍照示意圖。圖／新北市水利局提供

集水井進水孔封閉，導致雨水無法進入透保水設施。圖／新北市水利局提供