為減輕老師教育現場的行政壓力，台北市教育局成立「校園霸凌防制輔導團」，首創法律、諮詢、宣導三合一專業支援第一線。由教育局學安室主任擔任執行秘書，提供公私立學校全方位、即時且實質的行政與專業支援。

北市教育局表示，配合新版「校園霸凌防制準則」，「校園霸凌防制輔導團」包含法律組、諮詢組、宣導組，法律組由具教育部人才庫資格專業律師組成，提供霸凌事件法律諮詢，協助學校釐清法規適用、調查程序等疑義，降低後續陳情與申訴風險。

諮詢組由具豐富學務與行政經驗退休校長、主任、教師及專家學者組成，指導霸凌事件行政程序與調查處理，確保認事用法正確，並協助學校善用修復式正義修復人際關係。

宣導組由資深防制霸凌宣導人員組成，負責規畫及執行全市各校巡迴宣教與教材製作，提升學校教育人員與親師生對霸凌行為之辨識、預防及處理知能，強化校園安全網。

教育局強調，輔導團的成立不僅是提供學校諮詢管道，更首創「預約制現場／線上諮詢」與「滿意度追蹤回饋機制」，針對高風險或重大緊急個案，經教育局同意後，不受申請次數限制，全力協助學校穩健處理各類校園衝突。期望透過「輔導先行」與專業團隊的陪伴，共同營造安全、友善、信任的校園。