丙午科王船祭文化慶典今天在新北市三重北巡先天宮，展開金福號王船啟程儀式，結合傳統工藝與莊嚴科儀的祭典，吸引大批信眾參與。新北市民政局長林耀長到場參拜，向代天巡狩葉府千歲爺祈求國泰民安、風調雨順，並與貴賓共同恭送王船啟程。

王船祭源自中國東南沿海與台灣西南沿海早期民間信仰，先民在瘴癘、瘟疫肆虐時透過造船送神、恭送瘟疫出海，祈求消災解厄、合境平安以安定人心。隨時代演進送王儀式也由早年放流海上，逐漸發展出焚燒王船送王昇天的科儀。

民政局長林耀長指出，三重北巡先天宮分靈自嘉義東石港先天宮，建宮以來秉持代天巡狩的慈悲精神，長期投入社會救助、發放低收入戶物資等公益慈善活動。廟方每四年舉行一次的王船祭，從王船建造、開光安座到送王船（燒王船）的科儀，皆遵循古禮，在大台北都會區極具獨特性與文化價值，是凝聚地方情感、展現傳統工藝與宗教美學的重要歷史見證。

三重北巡先天宮主委黃彩詅表示，本宮王船祭歷史悠久，自民國84年建宮以來每五年一科，今年（丙午科）王船祭日前已圓滿完成王船聖駕開光點眼暨安座大典並命名為金福號，今天整個活動進入祭典的最後高潮「送王船」，會將裝滿柴米油鹽、日常用品的精緻王船載運至成蘆橋下進行點火焚燒儀式，象徵代天巡狩的王爺正式啟程繳旨，並將疫病災厄一同送回天庭。

民政局表示，新北市擁有豐富多元的宗教文化，三重北巡先天宮王船祭結合傳統工藝與祭祀科儀，展現台灣民間信仰的生命力，凝聚地方情感。目前廟方刻正申請王船祭登錄為無形文化資產，市府也將持續協助廟方保存與傳承這項民俗，期盼透過廟方與地方居民的共同參與，讓這項珍貴的民俗傳統代代相傳。

金福號王船。圖／新北市民政局提供

民政局長林耀長與北巡先天宮主委及王船合影。圖／新北市民政局提供