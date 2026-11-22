捷運站不只是搭車的地方，新北捷運公司21日至22日在三鶯線台北大學站1、2號出口舉辦「三鶯線親子嘉年華」，結合特色市集、文創手作、小老闆市集及小小店長體驗，吸引許多親子家庭共襄盛舉。新北捷運也與路易莎咖啡打造的全新餐飲品牌「NuMove 續行」北大站門市開幕，讓民眾搭捷運就能逛市集、喝咖啡、享受親子時光，也為三鶯線軌道經濟發展揭開序幕。

新北捷運表示，台北大學站是三鶯線除頂埔站外，運量第二高的車站，周邊匯集大學校園、住宅社區及商圈，具有穩定的學生、通勤及親子客群，以台北大學站作為推動軌道經濟的重要起點，透過引進餐飲品牌及舉辦特色活動，讓捷運站從單純的交通節點，逐步轉型為結合消費、休閒及社區交流的生活場域。

這次親子嘉年華集結特色美食、文創選物及手作體驗等多元攤位，其中「小老闆市集」讓孩子化身小小攤主，透過二手物品交流，體驗交易與分享的樂趣，也從中學習珍惜資源。「NuMove 續行」北大站門市推出的小小店長體驗，則讓孩子親身感受服務工作的趣味。豐富的活動內容，讓大小朋友在週末留下美好回憶，也讓捷運站增添熱鬧活力。

新北捷運公司表示，「NuMove 續行」進駐及親子嘉年華登場，台北大學站展現捷運空間結合餐飲、消費與休閒的多元可能。未來將持續依據各車站周邊特色及民眾需求，引進多元商業服務、舉辦特色市集與體驗活動，讓捷運站不只是交通節點，更成為休閒消費與社區交流的生活新據點，透過捷運帶動人潮、活絡沿線商圈，讓軌道經濟效益延伸至地方發展，打造更便利、更有活力的捷運生活圈。