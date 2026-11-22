55歲徐林源10年前跟隨妻子腳步成為居家保母，從議員服務處助理轉身成孩子口中的「鮪魚肚爸爸」。社工出身的兒子徐嘉志近期也加入保母行列，一家三口同心協力照顧幼兒，也為居家托育注入溫暖的家庭力量。

新北市社會局今天表揚嬰幼兒照顧人員及托嬰機構，徐林源獲頒最佳夥伴獎，「鮪魚肚爸爸」換上西裝受獎，妻子、兒子及協力圈夥伴為他見證喝采。

徐林源說，他早期是議員服務處助理，處理選民服務，妻子先成為居家保母，他偶爾幫忙分擔，漸漸做出心得，決定一起投入。妻子主力在餐食等，他對設備、環境維護較拿手，兩人合作無間。

徐林源和妻子張晶瑩育有3名子女，長女從軍，長子徐嘉志原本是社工，近期轉職成為居家保母，最小女兒讀國二。徐嘉志說，從小照顧小他近一輪的妹妹，累積陪伴孩子的經驗，看著父母對收托幼兒視如己出，這分無私付出深深影響他，讓他決定接棒投入。

「可以玩積木，不一定要依賴3C產品育兒。」徐嘉志說，孩子最渴望的需求是陪伴，他喜歡陪小朋友玩積木，玩的過程時間過很快，也能增加互動及群性。

張晶瑩說，居家保母這一行雖然沒有高薪等光環，但她相信，能與孩子相遇都是緣分，親手照顧過的孩子見面團聚時仍喊著「晶瑩媽媽」，讓她非常感動，深信保母是有意義的工作。

「一個人力量有限，一群人結伴同行，才能走得長遠。」張晶瑩說，居家保母近年發展出協力圈團體，有助於托育管理政策、規則落地執行，協力圈幹部也是居家托育服務中心與托育人員之間橋梁，遇到疑難雜症時，能發揮互助作用。

新北市社會局長李美珍說，新北已成立130家公共托育中心，有5494名居家托育人員提供服務。今年與12家公托中心及3處運動中心合作設置臨時托育服務據點，全市據點增至37處，提供有臨時或緊急托育需求的家長更多元、即時選擇。今年有109家居家托育服務中心及托嬰機構參與評鑑並獲獎，透過評鑑檢視各項托育服務，持續精進照顧品質，藉由公開表揚肯定第一線托育人員及機構的付出，盼發揮標竿帶動效果，促進整體托育服務向上提升。

徐林源（中）10年前跟隨妻子張晶瑩（左）投入居家托育，兒子徐嘉志今年接棒加入，一家三口攜手當保母，用愛與專業陪伴孩子快樂成長。記者王慧瑛／攝影

徐林源（中）10年前跟隨妻子張晶瑩（左）投入居家托育，兒子徐嘉志今年接棒加入，一家三口攜手當保母，用愛與專業陪伴孩子快樂成長。記者王慧瑛／攝影