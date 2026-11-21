新北市「2026毛寶貝好生活友善耶誕趴」上午在板橋車站站前廣場熱鬧登場，吸引許多民眾闔家攜帶寵物共襄盛舉，一起野餐拍照、闖關迷宮障礙賽、動保大富翁遊戲，寓教於樂推廣動物保護與責任飼養觀念。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續擴大寵物友善服務版圖，目前已公布1022處寵物友善場域，包含22座寵物公園、31處公有空間及969間寵物友善店家，其中300間店家更通過認證獲頒「寵物友善金獎」，從「食、樂、住、行」四大面向完善寵物友善生活，讓飼主帶著毛寶貝外出，享有更便利、舒適的體驗。

活動現場規畫野餐拍照區及「友善城市沉浸式主題打卡區」，並推出專業訓犬師設計的毛寶貝迷宮障礙賽及動保大富翁闖關活動，完成挑戰還有機會抽中寵物推車、寵物床及優質飼料等好禮。同時提供寵物義剪、義診、認養、免費狂犬病疫苗施打及晶片登記等服務，讓民眾與毛寶貝歡度耶誕，也能兼顧健康照護。

新北市動保處表示，打造動物友善城市需要公私部門及民眾共同參與，期盼透過活動推廣動保教育、健康照護及認養服務，鼓勵飼主落實責任飼養，並為收容所毛寶貝創造更多認養機會。

未來將持續推動友善場域及標章認證，歡迎更多業者加入。民眾也可透過新北市寵物友善地圖查詢友善店家及場域：https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/#/AnimalFriendlyMap，共同打造人與動物共好的友善城市。

新北市「2026毛寶貝好生活友善耶誕趴」上午在板橋車站站前廣場熱鬧登場，吸引許多民眾闔家攜帶寵物共襄盛舉，飼主與毛寶貝一起野餐好愜意。圖／新北市動保處提供

新北市「2026毛寶貝好生活友善耶誕趴」上午在板橋車站站前廣場熱鬧登場，吸引許多民眾闔家攜帶寵物共襄盛舉，飼主與毛寶貝一起野餐好愜意。圖／新北市動保處提供

新北市「2026毛寶貝好生活友善耶誕趴」上午在板橋車站站前廣場熱鬧登場，吸引許多民眾闔家攜帶寵物參加。圖／新北市動保處提供

新北市「2026毛寶貝好生活友善耶誕趴」上午在板橋車站站前廣場熱鬧登場，吸引許多民眾闔家攜帶寵物共襄盛舉，飼主與毛寶貝一起參加迷宮障礙賽。圖／新北市動保處提供