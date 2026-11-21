距離年底地方公職人員選舉投票倒數僅剩一周，高雄市旗山區竟傳出里長選舉「搓圓仔湯」，湄洲里長候選人得知現任里長有意爭取連任，竟透過友人出面開口索討金錢利益，作為自己放棄競選的條件，但遭現任里長嚴正拒絕，檢方接獲後拘提該候選人，因涉犯公職人員選舉罷免法嫌疑重大，諭知20萬元交保。

據了解，涉案的正是主打「從警35年」的旗山區某張姓里長候選人，檢方調查發現，該名里長候選人得知現任里長有意爭取連任後，竟與友人共同協議，由友人出面向現任里長傳話，表示願意以該候選人「放棄參選」為條件，趁機要求索取金錢利益，企圖藉此換取退選代價，不過當場遭現任里長拒絕。

專案小組蒐證完備後，於11月19日、20日連續兩天展開行動，拘提1人、傳喚2人到案說明，經檢察官漏夜訊問後，認定該名里長候選人及出面協調的友人，均涉犯公職人員選舉罷免法第97條第2項之「要求賄賂約定放棄競選」罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟審酌無羈押之必要，分別諭知20萬元及5萬元具保候傳。

據地方人士透露，涉案的張姓候選人此次投入里長選舉，在競選文宣上主打「從警35年」，還曾舉辦競選服務處成立茶會造勢，不料選前最後關頭卻爆出涉入退選索賄的「搓圓仔湯」案件，為旗山地方政壇一陣議論。