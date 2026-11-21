台北市消防局今天上午獲報，有民眾在碧湖公園遭虎頭蜂螫傷，返家後覺得後腦及右手掌疼痛，後續被送醫。動保處指出，獲報碧湖公園有虎頭蜂蜂巢，已派捕蜂廠商到場摘除蜂巢。

台北市政府消防局上午7時17分獲報，74歲男子稍早在碧湖公園遭蜂螫傷，返家後覺得後腦及右手掌疼痛，經派救護車到場協助送醫，傷者送醫前意識清醒。

經消防局派員赴碧湖公園查看，發現1棵約10公尺樹木上有1個直徑約50公分蜂巢，在現場拉設警戒線，後續交由台北動物保護處處理。

台北市動保處透過文字訊息指出，上午獲報在碧湖公園內發現疑虎頭蜂蜂巢，派專業捕蜂廠商到場處理。廠商現場確認為虎頭蜂蜂巢後，除拉設警示線並派高空作業車執行蜂巢摘除作業。

依北市動保處先前新聞資料，每年8月至11月間是虎頭蜂最活躍時節，容易發生民眾被螫咬事件，住鄰近山區的民眾應留意，而從事戶外活動的民眾也應注意自身安全。住家或人流較多的公共場所發現蜂窩，可撥1999轉動保處。

動保處表示，台北市部分近鄰山區的行政區如士林、北投、文山、內湖區常見虎頭蜂築巢現象，民眾在山林進行戶外活動時可循4項原則，以維護自身安全。

動保處提供4原則，包括保持警覺，不要任意進入草叢或樹叢，穿表面光滑及淺色長袖衣物減少吸引虎頭蜂靠近或叮咬。避免噴香水或特殊氣味用品，因容易讓蜂隻誤以為是食物而靠近。

動保處表示，民眾如攜帶含「DEET」（敵避、乙待妥、敵避胺）成分的防蚊蟲產品，遇蜂螫叮或蜂群攻擊，勿拿物品揮舞，避免蜂誤認是外來刺激擴大攻勢。如遭虎頭蜂攻擊，勿揮擊，先保護頭及頸部，迅速朝來程方向低身跑離警戒範圍，並撥119協助就醫。