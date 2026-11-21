教育不是只有課堂上的書本，新北教師帶領學生將家鄉特色與生活議題融入課程，從山藥田、鐵道與礦業文化，到結合AI的綠色餐飲，帶領學生透過觀察、探究與實作，累積理解生活、解決問題的能力。教學成果昨獲教育部115年度教學卓越獎4金2銀佳績，獲獎數再居全國之冠。

今年度新北市教學卓越獎有6校入圍，最終由淡水商工、仁愛國小、雙溪附幼、金龍附幼榮獲金質獎。瑞芳國小、成福國小榮獲銀質獎。教育局長張明文表示，教育要讓孩子認識腳下土地，也有能力走向更大的世界。新北從幼兒園到高中職，支持學校結合地方特色與產業趨勢發展課程，讓不同地區、不同學習階段孩子，都有探索興趣、發展專長的機會。

在獲獎學校部分，幼兒園組的雙溪國小附設幼兒園以「雙溪口的天龍囝仔」為主題，帶領幼兒走進山藥田，透過觀察與體驗認識家鄉產業，從生活中探索土地與人們的關係。金龍國小附設幼兒園則以「玩軌小勇士．遊汐大玩家」為主軸，從地方鐵道出發，透過實地走訪、觀察與操作，認識沿線歷史及生活文化，讓孩子在探索家鄉的過程中，培養好奇心與對在地的情感。

國小組方面，成福國小以「驚濤三角湧．成福四創夢」結合三峽生態、文史與地方特色，引導學生觀察環境，進行跨領域探究與創意實作。仁愛國小以「仁愛智造 好將來」串聯蘆洲神將文化、AR及VR數位科技與國際教育，讓學生運用科技探索傳統文化，培養跨域思考與創新應用能力。

瑞芳國小則以「瑞芳烏金STARS吧」帶領學生走入昔日煤礦場域，透過地方走讀與探究，理解產業變遷如何影響山城生活，進一步建立文化認同與永續思維。

高中職組方面，淡水商工以「新食代綠色烹味師」將餐飲專業結合人工智慧與永續發展議題，從食材選用到餐飲製作，引導學生在精進烹調技術的同時，思考飲食選擇對環境的影響，以及餐飲產業的未來方向。

教育局表示，教學卓越獎是對教師團隊的肯定，更要透過跨校交流與經驗分享，讓一所學校的好課程，帶動更多學校的教學改變，將持續透過教師專業社群、課程交流及跨領域合作，支持學校結合在地資源、數位科技與國際議題，並分享優質教學經驗，讓更多孩子從認識家鄉開始，在探索中找到興趣，也能將課堂所學用於生活。