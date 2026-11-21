針對夏莉絲學費退款爭議，臺北市政府法務局21日表示，市府始終以保障家長權益為優先，將於11月27日續行消費爭議調解，並自11月23日起連續三天，配合家長下班時間辦理調解前說明，協助家長了解調解程序、整理相關證據資料及後續法律救濟途徑。

同時，法務局也將持續評估協助家長提起團體訴訟的可行性，並提供必要的法律諮詢與協助，透過調解及法律救濟等多元管道，全力協助家長爭取應有權益。

台北市政府法務局局長連堂凱解釋，原定夏莉絲幼兒園的學費退費調整案，本來法務局是希望能夠用延期的方式，因為業者不願意出席。但是這兩天我們有收到家長的訴求，家長也表示說就算業者不願意出席，他們還是希望能夠來參加調解會，所以在充分尊重家長的意願下，法務局還是會如期召開在11月27日這個學費退費的調解。

他表示，從下周一開始的每天下午6時30分至8時30分，法務局也會配合家長的下班時間，針對這個調解會的說明，還有相關法律上的權益，來跟所有的家長做聯繫跟溝通。

法務局強烈譴責不負責任業者，原先考量若業者未出席調解，難以有效釐清事實、解決爭議，因此強烈要求業者正面回應家長訴求，並積極協調雙方均可出席的調解時間，盼促成實質調解，但昨日接獲家長陳情，表達即使業者11月27日未出席，仍希望如期召開調解會議。法務局充分尊重家長意願，27日將照常續行調解，同時持續積極聯繫業者，要求業者出面協商、妥善處理退款爭議，不得消極迴避應負的責任。

法務局強調，市府絕不會迴護業者逃避應負的法律責任，後續除持續協助家長進行消費爭議調解，也將提供必要的法律諮詢及協助，確保家長清楚了解自身權益與救濟管道。市府將持續站在消費者立場，積極協助家長爭取應有的退款權益。