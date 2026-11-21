為讓民眾享更豐富多元的閱讀資源，新北市圖昨攜手國立台灣圖書館推出「一證通」服務，民眾完成開通後，可持原有借閱證借閱國台圖及新北市圖館藏，共享兩館超過一千兩百萬冊的館藏資源。此外，手機借書服務據點再新增五處共擴展至十二處，民眾只要透過手機掃描圖書條碼，就能輕鬆完成借閱，讓跨館閱讀與行動借書更加便利。

新北市立圖書館繼今年八月與新竹縣完成跨縣市借閱合作，讓「一證通」服務範圍擴及北台灣北北基桃竹五縣市，此次再攜手國台圖讓跨域閱讀服務從縣市公共圖書館進一步延伸至國家級圖書館。民眾只要登入新北市圖館藏查詢系統，依頁面指示完成開通程序，也可持借閱證至各館舍服務檯辦理。

新北市圖館長吳佳珊表示，國台圖典藏豐富的台灣學文獻，並收藏日治時期臺灣總督府圖書館珍貴藏書、報紙與歷史檔案，兩館共享館藏資源超過一千兩百萬冊，從一般生活閱讀到地方文史研究，不僅提供讀者更多元選擇，也讓國家級圖書館的豐富資源更貼近市民生活。

此外，手機借書服務此次再新增板橋四維分館、板橋江子翠分館、三芝分館、青少年圖書館及蘆洲仁愛智慧圖書館等五處館舍，服務據點擴增至十二處，讀者只要下載「新北愛Book」App並登入帳號，就可直接掃描圖書條碼完成借閱。