聯合報日前刊出調查報導指出，台肥擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場計畫，基市府已明確反對，認為應朝ＡＩ數據中心產業規畫，不應設置有汙染疑慮的土資場。市長謝國樑說，堅決反對台肥設土資場立場，今中山區大遊行，請民眾站出來「牽手護中山，要ＡＩ滅棄土」。

「基隆要的是ＡＩ產業園區，不是棄土園區。」謝國樑表示，將有很多民眾站出來，大家手牽手表達堅定的立場，全力反對台肥一廠設置土資場，將有立委到場支持，不只立委林沛祥，還有過去也是基隆子弟的立委，歡迎民眾一起到場參加響應。

謝國樑表示，「台肥一廠未來極有可能會被拿來當成棄土空間」，這將是議員及當地居民最不樂見的，所以發起大遊行，反對台肥設土資場到底。下午二時在協和電廠前集合，遊行終點在台肥基隆廠前空地。

「這裡不是中山區的垃圾場」永續海洋外木山工作室執行長張哲源說，協和電廠要蓋四接，外木山大海已經要準備填海蓋瓦斯槽，如果在山邊民宅區旁又蓋有一處廢棄土資場，無疑把協和、文化兩里民當作三等公民。

議員宋瑋莉說，當地居民都相當擔心，表達反對到底，若真設置土資場，未來每天大貨車、砂石車在社區巷口穿梭，老人家跟小朋友出門上學、散步，安全誰來保障，未來也恐粉塵飛揚，中山區難道要變成二等公民的住處，中山區居民發出最嚴正抗議。