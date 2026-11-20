聽新聞
0:00 / 0:00
新北市議員第11選區公辦政見發表 8位候選人拼政見
選舉進入最後倒數階段，選情激烈，今(20)日，新北市第11選區，也就是汐止、金山、萬里的新北市議員公辦電視政見發表會登場，9位候選人共有8位到場，他們也分別針對交通、觀光等提出自己的政見主軸。
由選委會主辦，觀天下有線電視公司承辦的新北市第11選區新北市議員公辦電視政見發表會，準時在上午八點五十分，由主持人說明後開始進行抽籤，這次還蠻踴躍，9位候選人就有8位到場，抽完籤決定順序，各候選人忙著跑選舉，他們也把握機會來和選民談談自己的理念政見，並且依抽籤順序，依序上台。
汐止選務中心主任委員葉振宜表示，今天舉辦新北市第5屆議員選舉第11選舉區候選人公辦電視政見發表會，應邀的9位候選人中，共有8位到場參與。透過今天的政見發表，讓候選人有機會向選民說明自己的理念與政策，也讓民眾在投票前能更了解各候選人的政見，作為選擇的參考。
選戰進入倒數計時，希望多一點機會讓選民更進一步了解自己的政見，而這次第11選區9位候選人，除了現任的2位議員白珮茹、張錦豪尋求連任，另外大部分都是新人參選，15分鐘發表政見，汐止一樣是以交通為主軸，至於金山萬里，則是希望能縮短城鄉差距，主推觀光與爭取交通建設，候選人依序發言，過程順利完成。
葉振宜提醒所有選民，11月28日是投票日，請大家踴躍出門投票，選出自己認同的候選人，共同關心地方發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。