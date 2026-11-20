選舉進入最後倒數階段，選情激烈，今(20)日，新北市第11選區，也就是汐止、金山、萬里的新北市議員公辦電視政見發表會登場，9位候選人共有8位到場，他們也分別針對交通、觀光等提出自己的政見主軸。

由選委會主辦，觀天下有線電視公司承辦的新北市第11選區新北市議員公辦電視政見發表會，準時在上午八點五十分，由主持人說明後開始進行抽籤，這次還蠻踴躍，9位候選人就有8位到場，抽完籤決定順序，各候選人忙著跑選舉，他們也把握機會來和選民談談自己的理念政見，並且依抽籤順序，依序上台。

汐止選務中心主任委員葉振宜表示，今天舉辦新北市第5屆議員選舉第11選舉區候選人公辦電視政見發表會，應邀的9位候選人中，共有8位到場參與。透過今天的政見發表，讓候選人有機會向選民說明自己的理念與政策，也讓民眾在投票前能更了解各候選人的政見，作為選擇的參考。

選戰進入倒數計時，希望多一點機會讓選民更進一步了解自己的政見，而這次第11選區9位候選人，除了現任的2位議員白珮茹、張錦豪尋求連任，另外大部分都是新人參選，15分鐘發表政見，汐止一樣是以交通為主軸，至於金山萬里，則是希望能縮短城鄉差距，主推觀光與爭取交通建設，候選人依序發言，過程順利完成。

葉振宜提醒所有選民，11月28日是投票日，請大家踴躍出門投票，選出自己認同的候選人，共同關心地方發展。