讓孩子在海邊看見世界、在動手實作中找到自信！新北市金山區中角國小今年迎接「新育．幸福學校」認證訪視。學校以「培育乘風破浪的SURF MASTER」為願景，整合30個學習單元、6個領域、13個主題、8項計畫、5個自創學道及6項班級經營計畫，讓教室延伸到校園、社區與中角灣，展現以學生為中心的幸福教育。

新北市自113年起推動「新育－幸福學校」認證，強調在德、智、體、群、美五育之外，融入「做中學」的第六育。中角國小以「真、善、美、愛與希望」為課程核心，結合「新、心、欣、馨」新育底蘊，建構SURF MASTER學習羅盤，培養創客力、行動力、正向力、團隊力、探索力及創造力，讓每一項真實任務都成為孩子成長的學習航線。

這次訪視從校園農田走進衝浪學苑，也走訪海廢創作、食農成果，讓海洋安全、環境保育、科技創客與團隊合作從課本走進生活。最終公佈中角國小獲得三星認證的最高榮譽，而中角國小也期望透過訪視持續精進教學，深化「近海、親海、愛海」的特色教育，讓孩子成為乘風破浪的SURF MASTER。