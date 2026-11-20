新北市鶯歌區知名水岸景觀橋「龍窯橋」，自2013年正式啟用至今已15年。由於長年矗立於河岸邊，飽受大自然風吹、日曬與雨淋的侵蝕，導致橋梁獨特的龍形鋼構桁架出現損傷，外觀塗裝也因歲月洗禮而變得髒污、鏽跡斑斑，逐漸失去往日亮麗樣貌。

為重現這座水岸地標的風華，新北市高灘地工程管理處今年特別編列經費進行全面整修，歷時約3個月的精心施作，已於今年10月順利完成結構修整、外觀重新上漆及橋身內部木雕護木漆保養，讓龍窯橋徹底煥然一新，再度於鶯歌溪畔展現氣勢非凡的祥龍風采。

橫跨鶯歌溪的龍窯橋，在區域交通與休閒路網中扮演著關鍵角色，不僅成功串連起新北市與桃園市兩地的自行車道系統，為廣大市民提供更加便捷、安全且連貫的休閒動線，讓單車族能輕鬆悠遊北桃兩地、盡情享受騎乘樂趣，其建築設計更深具地方文化底蘊。

橋體外觀以「祥龍獻瑞」的靈動龍身為造型，型塑出充滿鶯歌傳統龍窯意象的橋體時光隧道；橋身內部則巧妙融入記錄在地人文歷史背景的精緻木雕作品，並緊密結合周邊的三鶯之心公共藝術空間，讓民眾在通行之間彷彿穿越時空，深度感受陶瓷之鄉的藝術魅力。

高灘地工程管理處長黃裕斌表示，本次工程針對橋身龍形構造進行細部整修並全面重新上色，不僅讓橫跨鶯歌溪上的龍形景觀橋重現昔日光采，明亮嶄新的色彩更與河濱公園周邊的自然綠意相互輝映，使遊客無論是騎車通行或駐足休憩時，都能盡情享受宜人的水岸美景。

此外，每當夜幕低垂，龍窯橋在橋梁周圍彩色投光燈的映照下，更會化身為一條絢麗奪目、光彩繽紛的璀璨巨龍，成為鶯歌溪口最耀眼的夜間亮點，吸引許多攝影愛好者與夜間散步遊客前來欣賞拍照。

高灘處指出，鶯歌地區擁有豐富的文化與觀光資源，民眾無論是計劃前往新北市美術館、三鶯陶花源、鶯歌陶瓷博物館，或是走訪熱鬧的陶瓷老街，都能透過龍窯橋的順暢串連，享受優質且多元的樂活遊憩體驗。

特別推薦民眾沿著河濱自行車道一路從龍窯橋騎乘至三鶯之心空間藝術特區，除了欣賞大型陶瓷裝置藝術外，還可順道登上高達15公尺的三鶯之心頂端觀景平台，居高臨下遠眺大漢溪與鶯歌城鎮的迷人風光，安排一趟充實的水岸文化輕旅行。

針對市民最關心的公共設施安全問題，黃裕斌處長特別補充指出，為確保河濱公園內各式景觀橋梁的通行便利性與結構安全性，高灘處針對轄管的所有橋梁皆嚴格落實「定期檢查」及「定期維護」兩大管理機制。

每年均固定委託專業工程顧問公司辦理全面性的橋梁安全檢測，一旦在檢查過程中發現橋梁附屬設施、塗裝外觀有破損需修復之處，或是主體結構出現任何影響通行安全之虞，團隊皆會立即依照維護急迫性妥善安排修繕與保養作業。

高灘處強調，水岸景觀橋不僅是連接兩岸的交通設施，更是展現城市美學與地方文化的重要窗口。透過此次龍窯橋的全面翻新與定期養護機制的落實，市府團隊致力於兼顧設施安全與景觀品質，未來也將持續用心維護轄內各處河濱休憩空間，讓前來運動、騎車與觀光的市民朋友都能擁有一個既安全又舒適的優質通行環境。

龍窯橋橋身內木雕護木漆，再塑龍窯意象。圖／新北市高灘地工程管理處提供

新北市鶯歌區知名水岸景觀橋「龍窯橋」歷時3個月重新上色完工，再現溪畔祥龍光彩。圖／新北市高灘地工程管理處提供

新北市鶯歌區知名水岸景觀橋「龍窯橋」歷時3個月重新上色完工，再現溪畔祥龍光彩。圖／新北市高灘地工程管理處提供