新北市政府積極推動人本交通環境建設，近期正式完成「三重區龍濱路人行環境改善工程」。工程巧妙結合地方傳統文化元素，將宮廟建築常見的「回回錦」紋樣融入人行道地坪設計，並以典雅的「松煙墨」作為中央分隔島景觀主題，成功串聯人行步道與周邊休憩空間。新北市工務局長馮兆麟日前前往現場視察，高度肯定此次改造不僅讓老舊街區煥發全新風貌，更為在地居民與通學學童打造出一條安全、舒適且富含文化底蘊的友善步行廊道。

三重區龍濱路沿線住宅區密集，且鄰近光榮國小、光榮國中及三重國小等三所學校，每日上下學時段及日常通勤期間，人潮往來十分頻繁。然而，過去該路段因長期面臨私設路障占用、電力與電信等民生管線設備箱體阻礙動線，加上既有鋪面老舊破損，導致行人通行空間受到嚴重壓縮，迫使民眾與學童時常必須與車爭道，潛藏諸多交通安全隱憂。為徹底解決長年沉痾，市府於民國114年啟動全面性改善計畫。

新北市工務局長馮兆麟日前視察時表示，打造友善人行環境的核心關鍵，在於真正從用路人與行人的實際需求出發，確保無論是高齡長者、推著嬰兒車的家長、通學孩童或是身心障礙朋友，都能享有平穩、無礙且安心的行走空間。透過此次工程的整體規劃與公共設施重新配置，市府團隊成功排除過往阻礙動線的障礙物，具體落實「行人優先」的施政理念，大幅提升當地整體的通行品質與街道安全性。

除了著重於實體通行機能的全面升級，此次工程更深入挖掘三重在地的歷史與文化特色。由於龍濱路一帶宮廟林立，信仰文化深厚，設計團隊特別取材傳統宮廟建築中象徵吉祥連綿的「回回錦」幾何紋樣，將其轉化為現代感十足的地坪噴花圖騰，讓深具地方記憶的文化符號自然融入日常街道景觀之中，使行人在邁步之間也能感受到濃厚的人文氣息。

在街道美學與休憩空間的營造上，中央分隔島則別出心裁地以「松煙墨」為核心設計主題，巧妙結合微地形起伏塑造、夜間景觀照明系統、兼具美感與實用性的街道家具，以及電箱箱體美化工程。整體空間成功營造出「以地為紙，以紋為墨」的獨特意境，打造出極具詩意的龍濱書法公園與林蔭休憩步道，讓周邊居民得以在茂密樹蔭下悠閒散步乘涼，成為鄰里交流與放鬆身心的優質生活場域。

新北市養護工程處長鄭立輝進一步說明本次工程的具體執行成果，全案人行道改善總長度約達1240公尺，整體改善面積共計3812平方公尺。在無障礙環境與空間淨空方面，團隊共計完成100處無障礙斜坡道改善，並順利完成34座電力及電信設備箱體遷移作業，徹底排除既有設施對行人通行的阻礙，顯著提升人行空間的連續性、平整度與整體便利性。

新北市政府工務局強調，人行環境的優化是一項持續推進的重要基礎建設。未來養工處將持續針對轄內各行政區人行環境待改善路段進行全面盤點，並積極廣納地方民意與各界專業建議，透過跨局處及管線單位的密切協調與整體規劃，逐步串聯起更安全、更美觀且更具人性化的無障礙通行路網，全面完善新北市的人本交通環境。

三重區龍濱路人行環境改造融入宮廟建築常見的「回回錦」紋樣，轉化為地坪噴花，成為一大特色，工務局長馮兆麟視察時也相當關注。圖／新北市工務局提供