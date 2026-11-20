私立夏莉絲國際幼兒園涉虐案，業者與家長原定下周五調解所涉消費爭議，對方以身體不佳等理由不願出席，民進黨議員簡舒培質疑業者不來就一直延期？法務局說，將啟動行政調查，命業者就消費者主張的事實及訴求提出說明與證明。

夏莉絲幼兒園今年六月爆發不當對待幼兒案，多名家長指控約十三名幼童受害，已開罰至少二三五萬元，並廢止園方設立許可、教保人員資格等。

針對家長請求「退還學費」等消費爭議，法務局指出，經過多次與業者聯繫溝通，業者以身體不佳等理由，明確表示不願出席十一月二十七日上午九時三十分開的調解會議。法務局譴責業者消極面對家長訴求、迴避協商的態度，並呼籲業者正視消費者權益，積極出面共同釐清案件事實、解決爭議，善盡企業經營者應有社會責任。

議員簡舒培質疑，夏莉絲幼兒園調解喊停，業者說不能來，蔣市府就束手無策？據家長轉述，法務局來電告知家長，業者以「身體不舒服」、「家長已經提告」為由，表示無法出席，業者說不能來，家長就只能等？市府就一直延期嗎？

法務局回應，將透過啟動行政調查程序，評估是否有進行消保法第四十五-四條所規定程序的可能性，而非單純是為等待業者出席，並無市府束手無策的疑慮。當事人一方無正當理由未於調解期日到場，調解委員得依到場當事人一方的請求或依職權提出解決方案。