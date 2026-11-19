新北市政府觀光旅遊局今天發表「微笑山線：大手小手集章散策」手冊，串聯五大山系及22處服務據點，邀親子家庭透過集章、健行走訪山林與在地聚落，集滿5大山系戳章可兌換贈品。

新北市政府副秘書長朱惕之今天下午在記者會致詞表示，新北擁有豐富山林資源及便捷交通，市府持續整合大眾運輸與登山步道，讓山林成為民眾日常可親近的「家山」。民眾可搭乘捷運、台鐵、公車、台灣好行及接駁服務前往，捷運三鶯線今年6月30日通車後，也增加造訪山區的交通選擇。

觀光旅遊局表示，微笑山線大縱走路線橫跨大棟山、鳶山、天上山、二格山及五分山等5大山系，串聯新北9個行政區。原有12處服務據點，今年再增加10處，包括新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、新北市客家文化園區及十分遊客中心等，總計22處。

這次手冊邀請山系創作者阿泰（楊世泰）、呆呆（戴翊庭）及台灣山岳雜誌專案總監吳雲天共同參與，走訪沿線山景、人文聚落與生態特色，提供不同時間、體力及興趣的旅遊規劃建議，讓民眾選擇適合自己的山林路線。

團隊攝影康康推薦五分山群串聯平溪等煤鄉礦業聚落，知名登山者雪羊推薦天上山系縱走，有如台北市的陽明山系。

觀旅局指出，民眾可攜帶實體手冊前往22處服務據點集章，結合健行、旅宿及地方特色體驗。集滿五大山系戳章後，可於2027年底前至觀旅局兌換贈品，也可向微笑山線服務據點洽詢優惠方案。