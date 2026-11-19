汐止區中興路每天進出的車子很多，不過在與福德三路交匯的涵洞，經常路面剛修補完又破損，引起不少民怨，質疑施工品質，經查可能是地下淺埋管線造成，導致路面結構不穩容易坍陷，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，釐清底下管線權屬，要求深埋改善，避免反覆修補浪費公帑。

中興里長蔡振國說，中興路涵洞口底下有管線，可能埋太淺地質鬆軟，每次剛鋪好就又凹下去，希望能夠開挖找出管線是誰的，進行改善，不然如果一直不解決，永遠路面都是會破損凹陷，另外，一樣是涵洞口也經常在修補後，地面上出現一粒粒凸出的柏油路面，對於騎機車來說相當危險，希望能一併改善。

立法委員廖先翔表示，汐止的中興路跟福德三路涵洞，在靠近福德三路側，路面有破損的情況，不過也看得出來其實才剛補的狀況，過去汐止區公所就是有破損就修，但修過之後又馬上破損，民眾都反應說怎麼會這樣子，因此辦理會勘確認一下，公所指出，道路的下面好像有一支管線淺埋的狀況，影響到路面的結構，就容易坍陷，之前好像說有水從那個管子流出來，才在想是不是台水的管。

廖先翔提到，辦理會勘找自來水公司過來確認一下，而自來水公司確認說這個管不是他們的，因此後續公所可能會把旁邊的側溝翹開，然後確認一下那支管到底上面有沒有一些標示，同時也邀請相關單位現場確認，另外，如果說這一支管沒有人的，那公所就直接移除掉，如果有單位確認是他們的，就請單位要改善淺埋的問題，把它埋設到法規以下的一個深度，避免這一個區域，常常補了又壞，壞了又補，造成公帑浪費的情況。