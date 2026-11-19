一群女性，以溫柔與堅毅守護地方！新北市雙溪區公所社會人文課全體成員皆為女性，在課長林月霞帶領下，長期投入地方社會福利、長者照顧及社區服務工作。面對繁重的日常業務與各項臨時任務，團隊始終秉持細心、耐心與責任感，積極串聯社區、公部門及各界資源，將關懷送進地方每個角落，展現女性團隊獨有的服務力量。

林月霞表示，很感謝長官的肯定與推薦，讓自己有機會獲得新北市政府114年績優人員這份榮譽，對她而言是很大的鼓勵。不過，這份榮耀不只是屬於個人，更是整個團隊共同努力的成果。社會人文課全是女性同仁，平時業務繁重，也經常面對各種臨時任務，但大家始終認真負責、彼此幫忙與支持，才能讓各項工作順利推動。

身為女性主管，林月霞也希望帶領團隊在工作中發揮女性細膩、溫柔的一面，同時保有面對挑戰的堅毅力量。她認為，社會福利工作不只是完成行政業務，更重要的是站在民眾的角度思考，理解不同家庭及長者的需求，透過一次次的訪視、關懷與資源連結，讓服務真正走進民眾生活，讓需要幫助的人都能感受到溫暖。

雙溪區長劉盈良表示，社會人文課全女性團隊在課長林月霞帶領下，展現出堅毅又溫暖的服務精神，無論是長者照顧、社區關懷或各項福利業務，都能積極投入、用心完成。此次林月霞獲選績優人員，也是對整個團隊長期付出的肯定。感謝每位同仁在工作崗位上的努力，期盼持續發揮女性柔韌而堅定的力量，讓雙溪成為更有溫度、更幸福的家園。