天氣轉冷，長輩照顧更不能少！新北市瑞芳區吉慶里推動銀髮共餐服務，除了定期提供長者營養餐食，也貼心規劃送餐服務，將熱騰騰的餐點送到行動不便的長者家中，讓無法外出用餐的長輩也能獲得妥善照顧。近日低溫來襲，里長簡惠麗也親自加入送餐行列，將餐點送到長輩手中，並關心長者生活及保暖情形。

吉慶里長簡惠麗表示，銀髮共餐不只是提供一頓飯，更希望透過送餐服務，讓行動不便的長輩也能感受到社區的關懷。尤其天氣寒冷，更要留意長者的身體狀況與保暖需求。她也感謝里民長期以來的支持與肯定，今年同額競選更是大家對她的信任，這份支持也成為持續服務地方的動力。

簡惠麗表示，未來將持續用心推動里內各項服務，除了照顧長輩的飲食需求，也會持續關心獨居及行動不便長者的生活狀況，透過社區力量與志工協助，讓關懷不只停留在據點，更能深入每個需要幫助的家庭，打造溫暖、互助的友善社區。