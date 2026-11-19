板橋浮洲淹水多年 華僑高中4千噸滯洪池完工、停車場同步翻新
新北市板橋浮洲地區地勢低窪，僑中二街一帶長年飽受積淹水困擾。新北市水利局與華僑高中合作，利用校園停車場地下空間興建4043噸滯洪池，工程總經費7440萬餘元，地面停車場也同步翻新、擴大空間。水利局長宋德仁今表示，工程有助改善地方淹水問題，初步評估每小時80毫米雨勢應可因應，甚至100毫米也可能承受，但仍須持續觀察。
宋德仁指出，浮洲地區受地勢低窪及湳仔溝水位影響，遇短延時強降雨容易積水。水利局雖於2022年完成僑中二街排水系統改善，但當地雨水下水道負荷已接近飽和，加上周邊土地高度開發、地下管線複雜，傳統大規模開挖拓寬下水道的空間有限，因此改以校園地下滯洪池分擔排水壓力。
工程去年9月30日開工，今年10月14日竣工，設置長110公尺、寬10.5公尺、高3.5公尺的地下滯洪池，配置6組抽水機、4處連通管，並改善約200公尺排水溝，經費由中央補助7成、市府負擔3成。原有停車場也重新鋪設地面、擴大空間，現有汽車停車格51格、另有2格身障格，機車68格、另有2格身障格。
宋德仁說，當豪大雨造成下水道水位超過半滿，雨水便流入滯洪池暫存；待雨勢減弱、下水道水位下降後，同仁可透過手機遠端啟動抽水機，將池內雨水排回下水道，騰出空間迎接下一波降雨，發揮「多次滯洪」效果。水利局指出，工程今年8月底通水後，周邊尚未接獲積水通報。
不過，在校園興建滯洪池並不容易。水利局表示，施工噪音及震動容易影響師生上課，家長、學生也有反映，工程團隊只能盡量利用下課後進場，但晚間又須顧及鄰近住戶作息，因此把握周末及寒暑假趕工。華僑高中校長許自佑也說，施工期間噪音、震動有感遭投訴，校方持續與師生、家長溝通，盼促成地方防洪改善。
前校長鄭文洋表示，過去曾從校園看見周邊大雨積水，如今見證工程從規畫到完工，感到欣慰。大觀里長何明山也說，僑中二街淹水困擾居民多年，感謝學校提供場地，讓地方排水問題有機會改善。
宋德仁表示，新北目前已完成11座校園滯洪池，總容量達4.87萬噸，未來將持續結合智慧防汛平台及抽水站預抽機制，提升極端降雨應變能力。
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