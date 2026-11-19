新北市板橋浮洲地區地勢低窪，僑中二街一帶長年飽受積淹水困擾。新北市水利局與華僑高中合作，利用校園停車場地下空間興建4043噸滯洪池，工程總經費7440萬餘元，地面停車場也同步翻新、擴大空間。水利局長宋德仁今表示，工程有助改善地方淹水問題，初步評估每小時80毫米雨勢應可因應，甚至100毫米也可能承受，但仍須持續觀察。

宋德仁指出，浮洲地區受地勢低窪及湳仔溝水位影響，遇短延時強降雨容易積水。水利局雖於2022年完成僑中二街排水系統改善，但當地雨水下水道負荷已接近飽和，加上周邊土地高度開發、地下管線複雜，傳統大規模開挖拓寬下水道的空間有限，因此改以校園地下滯洪池分擔排水壓力。

工程去年9月30日開工，今年10月14日竣工，設置長110公尺、寬10.5公尺、高3.5公尺的地下滯洪池，配置6組抽水機、4處連通管，並改善約200公尺排水溝，經費由中央補助7成、市府負擔3成。原有停車場也重新鋪設地面、擴大空間，現有汽車停車格51格、另有2格身障格，機車68格、另有2格身障格。

宋德仁說，當豪大雨造成下水道水位超過半滿，雨水便流入滯洪池暫存；待雨勢減弱、下水道水位下降後，同仁可透過手機遠端啟動抽水機，將池內雨水排回下水道，騰出空間迎接下一波降雨，發揮「多次滯洪」效果。水利局指出，工程今年8月底通水後，周邊尚未接獲積水通報。

不過，在校園興建滯洪池並不容易。水利局表示，施工噪音及震動容易影響師生上課，家長、學生也有反映，工程團隊只能盡量利用下課後進場，但晚間又須顧及鄰近住戶作息，因此把握周末及寒暑假趕工。華僑高中校長許自佑也說，施工期間噪音、震動有感遭投訴，校方持續與師生、家長溝通，盼促成地方防洪改善。

前校長鄭文洋表示，過去曾從校園看見周邊大雨積水，如今見證工程從規畫到完工，感到欣慰。大觀里長何明山也說，僑中二街淹水困擾居民多年，感謝學校提供場地，讓地方排水問題有機會改善。

宋德仁表示，新北目前已完成11座校園滯洪池，總容量達4.87萬噸，未來將持續結合智慧防汛平台及抽水站預抽機制，提升極端降雨應變能力。

華僑高中校長許自佑表示，滯洪池施工期間噪音及震動影響師生，校方持續與家長、學生溝通，共同促成工程完工。記者張策／攝影

華僑高中前校長鄭文洋表示，工程從規畫到完工歷經不少挑戰，感謝校方師生及施工團隊配合，盼改善周邊長年積淹水問題。記者張策／攝影

新北市水利局長宋德仁今出席華僑高中透水保水工程完工成果分享會，說明浮洲地區淹水改善成果及防洪措施。記者張策／攝影

華僑高中利用原有停車場地下空間興建4043噸滯洪池，地面同步翻新鋪面並擴大停車空間，兼顧防洪及校園停車需求。記者張策／攝影

華僑高中利用原有停車場地下空間興建4043噸滯洪池，地面同步翻新鋪面並擴大停車空間，兼顧防洪及校園停車需求。記者張策／攝影