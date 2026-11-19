夏莉絲涉虐案，北市府今指業者所涉消費爭議，對方以身體不佳等理由而不願出席下周五調解會議，民進黨議員簡舒培質疑業者不來就一直延期？法務局說，將啟動行政調查，命業者就消費者主張的事實及訴求提出說明與相關證明。

法務局強調，後續開調解會議時，如業者仍未出席，調解委員即可依調查內容擬調解方案，經全體委員過半數同意，合法送達業者經10日未異議，視為已依該方案成立調解。

議員簡舒培下午在臉書發文質疑，夏莉絲幼兒園調解喊停，業者說不能來，蔣市府就束手無策？據家長轉述，法務局來電告知家長，業者以「身體不舒服」、「家長已經提告」為由，表示無法出席，原訂11月27日的調解會因此延期。業者說不能來，家長就只能等？如果業者一直不來，市府就一直延期嗎？

簡舒培表示，孩子受到傷害，家長四處奔走，好不容易等到調解，卻又落空。面對這樣惡劣、消極迴避的業者，市府竟然束手無策，真的荒腔走板。蔣萬安除了「持續協調」，請拿出具體方案，告訴家長接下來怎麼辦、如何協助他們爭取權益。

法務局回應，已多次積極聯繫業者，要求其負責人或委派代理人出席調解，但業者仍明確表示不願出席，對其消極迴避協商的態度予以嚴正譴責。

法務局說，本次會議延期主要是因應業者拒絕出席調解會議，故將透過啟動行政調查程序評估是否有進行消費者保護法第45-4條所規定程序的可能性，而非單純是為等待業者出席。並無外界所稱市府只能束手無策的疑慮。

法務局表示，依該條規定，符合條件的小額消費爭議，如當事人一方無正當理由未於調解期日到場，調解委員得審酌情形，依到場當事人一方的請求或依職權提出解決方案。法務局重申，將持續依法採取積極作為，並提供家長必要法律協助。

原訂11月27日的調解會議，主要是針對夏莉絲幼托機構所衍生的民事消費爭議調解申請案，由調解委員邀集申請人與業者出席調解的會議。申請案所涉爭議，主要是請求業者退還「學費部分」費用。

法務局依消費者保護法消費爭議調解的規定，受理申請人申請並安排調解程序，希望透過調解程序進行雙方協商，釐清爭議事實及賠償責任，尋求彼此可接受的解決方案。