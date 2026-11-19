第12屆「新北市鐵道馬拉松接力賽」將於2027年4月18日登場，新北市政府觀光旅遊局今天舉行記者會，宣布今天中午12時起開放報名，總計提供1100隊名額，包括「變裝組」、「競賽組」及「企業團體競賽組」。賽事延續7棒接力、追火車的經典特色，並推出多項活動亮點，邀請全台追友召集隊友準點上車。

新北市觀旅局指出，為感謝追友們長期支持，本屆首度推出以7神為設計主題的「七神駕到好神襪」，作為忠誠追友的專屬好禮。此外，前100隊完成報名及繳費的隊伍，還可獲得印有專屬隊名的客製化「7神庇佑火焰大旗」，讓追友們留下特別的參賽紀念。

迎接第12屆賽事，規畫12秒創意接力短影音募集活動，邀請追友發揮想像力，透過創意口號、趣味動作或特色接力環等方式，展現團隊默契與創意，優勝隊伍還有機會獲得賽事當天7神專車搭乘禮遇。

新北市秘書長邱敬斌表示，新北市鐵道馬拉松接力賽已成為新北年度代表性路跑活動，結合團隊接力、鐵道文化與地方觀光，讓追友沿途欣賞雙溪、貢寮的山海風光，也能在賽事之餘走訪周邊景點，感受地方特色。

觀旅局說，歡迎追友握報名機會，至伊貝特報名網完成報名，更多活動資訊請密切鎖定「旅跑新北」、「新北旅客」官方臉書粉絲專頁，或上「新北市觀光旅遊網」查詢。