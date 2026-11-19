新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至12月13日推出「形象與意境：泥塑的藝術語言－臺灣陶瓷雕塑學會聯展」，集結31位老、中、青不同世代陶藝家的創作，透過具象雕塑、抽象造形及多元陶塑技法，呈現藝術家對文化、生活與自然的觀察，展現臺灣陶瓷雕塑藝術的豐富面貌。

陶博館館長張啟文表示，臺灣陶藝發展有賴不同世代藝術家持續投入與創作。臺灣陶瓷雕塑學會於2019年由藝術家游忠平與數十位陶瓷雕塑創作者共同創立，致力推動臺灣陶瓷雕塑藝術發展，並倡議藝術生活化。2024年起，由理事長許明香帶領會員持續投入陶塑創作與藝術交流，此次再度於陶博館展出，延續雙方交流。

陶博館表示，本次聯展以「形象與意境：泥塑的藝術語言」為題，展出31位會員作品，涵蓋具象雕塑與抽象造形，藝術家運用不同土質肌理、光影變化及空間留白，探索陶土從實體造形延伸至意境表現的可能，也呈現不同世代對材質、文化及生活的多元思考。

其中，藝術家林振龍作品「靜觀大地」，利用深色原石塊經窯燒後自然崩解，形成粗獷且具有自然肌理的立體形態，再穿插淡青色釉陶造形，透過石材厚實質感與柔和釉色形成對比，呈現大地的原始力量與靜謐之美。

黃偉茜作品「噗龍蛇」則以蜿蜒盤旋的龍蛇為主角，結合鮮明色彩及誇張造形，將傳統龍蛇意象轉化為充滿童趣的陶塑作品，展現自由奔放的想像力與生命活力，也讓觀眾看見陶瓷雕塑不同於傳統印象的表現方式。

陶博館表示，展覽即日起至12月13日在陽光特展室展出，邀請民眾走進展場，欣賞不同世代藝術家如何透過陶土創作，轉化出各具特色的形象與意境。相關展覽資訊可至陶博館官網及臉書粉絲專頁查詢。

林振龍「靜觀大地」結合窯燒崩解的深色原石與柔和淡青色釉陶，以材質對比展現大地的原始力量與靜謐。圖／新北市陶博館提供