新北市中和第二國民運動中心今舉行開工祈福典禮，由馥華集團與大洋塑膠合作興建捐贈，場館以兒童運動為特色，規畫游泳池、綜合球場、健身房及兒童體操等設施，預估每年可服務約50萬人次。新北市長侯友宜表示，過去興建一座運動中心約需5億多元，如今已增加至10多億元，感謝民間企業投入公共建設，未來也將結合捷運、商業及公園綠地，帶動中和地區發展。

今天祈福典禮體育局長洪玉鈴、城鄉局長黃國峰、立委張智倫、新北市議員邱峰堯、陳錦錠、金瑞龍、張維倩出席參與，侯友宜表示，每一項公共建設開工，都是城市發展的新里程碑。新北市目前已完成20座國民運動中心，早期規畫以一區一座為原則，後來隨著人口增加及市民運動需求提升，開始推動第二座運動中心，中和第二國民運動中心及後續新店規畫的新場館，都不包含在既有20座之內。

侯友宜說，過去興建一座運動中心約需5億多元，如今一座動輒10多億元，中和第二國民運動中心興建費用也相當可觀，因此特別感謝馥華集團與大洋塑膠合作捐建。他指出，公共建設需要政府與民間共同合作，企業投入不僅能增加運動設施，也有助於改變周邊城市風貌與生活機能。

體育局表示，中和第二國民運動中心位於中和區華洋路與大洋街口，鄰近捷運環狀線橋和站，總樓地板面積約1萬2251平方公尺，以「兒童運動」為主題，特別規畫兒童體適能、體操等特色課程，培養孩子肌耐力、平衡感、協調性及柔軟度，讓兒童從小接觸多元運動。

依規畫，場館一樓設有25公尺、8水道游泳池，以及兒童池和SPA水療區；二樓設置舞蹈、瑜伽、有氧等多功能教室及兒童攀爬空間；三樓規畫健身房、重訓區及兩間飛輪教室；四樓為綜合球場，可供籃球或6面羽球場使用，另設桌球及撞球空間；五、六樓則規畫兒童體適能與體操設施。

此外，場館地下樓層設有公共停車空間，運動中心專屬車位包括汽車44席、機車42席及自行車7席。依現場簡報，未來啟用後預估每日可服務約1400人次、每年約50萬人次，除提供中和居民更多運動選擇，也有望分散既有運動場館使用人潮。

馥華集團副董事長陳光憲表示，馥華深耕建築40多年，始終認為建築不只是興建房屋，更要創造良好生活環境。大洋塑膠在中和深耕數十年，雙方對地方未來發展具有共識，因此攜手合作，將這座國民運動中心作為獻給中和的公共建設。

陳光憲指出，此案邀請李祖原聯合建築師事務所參與設計，並由日本三菱地所參與整體開發規畫，希望引進國際城市設計經驗，以「Open City」理念串聯中央公園、運動設施、商業及住宅空間，打造兼具生活與休閒機能的城市街廓，未來也會確保施工安全與品質，讓工程如期完成。

體育局表示，中和第二國民運動中心將與鄰近「華洋之丘」公園相互串聯，結合開放廣場、綠意景觀及周邊住宅、商辦和零售商業，讓運動中心不只是單一場館，也成為居民日常休憩、運動及親子活動的據點。

侯友宜也提及，市府過去推動以大眾運輸為導向的TOD開發，希望透過捷運建設帶動周邊土地利用及城市風貌改變，減少民眾仰賴私人運具。隨著捷運環狀線等軌道建設逐步完善，未來將持續結合公共設施與民間資源，讓城市生活機能更加完整。

新北市長侯友宜（中白衣者）與里長們合影留念。記者張策／攝影

新北市長侯友宜感謝民間企業投入公共建設，未來也將結合捷運、商業及公園綠地，帶動中和地區發展。記者張策／攝影

今舉行新北市中和第二國民運動中心開工祈福典禮，新北市長侯友宜（左二）出席。記者張策／攝影