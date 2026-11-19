新北市農業局日前舉辦「一畝田一世情・石門嵩山鴨稻共生永續之旅」農村體驗推廣活動，透過鴨間稻示範區導覽、百年石砌梯田巡禮、割稻飯及植物染體驗，帶領民眾走進嵩山農村，感受農村生產、生活與生態交織的永續魅力，也從實際參與中認識在地農業文化與社區特色。

石門嵩山社區位於陽明山國家公園南麓，由崩山口、大溪墘、九芎林及尖山湖4個聚落組成，擁有以陽明山火山岩打造的百年石砌梯田，每年4至5月鳶尾花盛開，形成獨具特色的農村景觀。

層層堆疊的石砌梯田不僅見證早期居民順應山勢開墾的智慧，也保存嵩山獨有的農業地景。社區近年持續推動農村再生，逐步修復梯田地景，保存珍貴的農業文化與里山生態，並結合環境教育與農村體驗，讓傳統農村景觀成為認識地方文化與自然環境的重要場域。

推廣活動由社區解說員帶領參與民眾認識「鴨間稻」友善農法，分享鴨群如何協助除草、除蟲及施肥，讓農業生產與生態環境在同一片田地中取得平衡，復耕的水梯田不僅具備生產與涵養水源的功能，更孕育了蜻蜓等豐富的自然生態。

而以千歲米黑米飯製作的割稻飯，以及結合在地植物的薯榔植物染與水梯田泥染，更生動傳遞了農村共食的人情味與傳統技藝，將嵩山農村與土地之間的深厚連結，化為珍貴的地方文化風景。

農業局長諶錫輝表示，石門嵩山社區保存珍貴的百年石砌梯田與里山農業地景，是推動生態及食農教育的良好場域。農業局將持續從「生產、生活、生態」三面向推動農村永續發展，透過農村遊程及在地農產推廣，鼓勵民眾走進農村、認識農村，有興趣購買千歲米的民眾可至「走吧！農村不遠」專頁(https://ntpc-rural.org.tw/Home/Product)選購，支持社區特色產業與環境永續發展。