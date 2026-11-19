新北市105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程持續推進，新北市新工處表示，配合施工便道搭設作業，11月23日至12月3日將分階段封閉小坑仔產業道路鄰近105市道的部分路段，每日上午9時至下午5時實施交通管制，施工期間全車道封閉，提醒用路人提前改道。另11月28日適逢地方公職人員選舉，當天將恢復正常通行。

新工處表示，105市道改善蜿蜒路段工程將新闢約2.46公里道路，採雙環高架橋設計，透過環型爬升方式降低道路坡度，完工後可分擔既有105市道交通量，提升道路服務品質及行車安全。

為配合工程施作施工便道，並兼顧施工及用路安全，小坑仔產業道路鄰近105市道的部分路段將分兩階段封閉，第一階段為11月23日至27日，第二階段為11月29日至12月3日，每日管制時間均為上午9時至下午5時。

新工處指出，11月28日因適逢地方公職人員選舉，當天不實施封路管制，恢復正常通行，其餘日期則依施工階段辦理交通管制。

新工處提醒，施工封閉期間，小坑仔產業道路管制路段將禁止車輛通行，民眾可改走105市道，避開施工區域。行經工區周邊時，應留意現場交通告示，並配合交通維持人員指揮，以維護行車安全。